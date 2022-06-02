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Sokakta kadını yaralayan emekli polis memuru intihar etti

İstanbul Pendik'te Ayşe Varol adlı kadını silahla yaralayan emekli polis Hamza Yasak, aynı silahla yaşamına son verdi

02 Haziran 2022 Perşembe 10:15
Sokakta kadını yaralayan emekli polis memuru intihar etti

Sokakta kadını yaralayan emekli polis memuru intihar etti


Pendik'te emekli polis memuru sokakta yürüyen kadını 2 el ateş ederek yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, emekli polis memuru evinde yaşamına son verdi.


Olay, saat 12.30 sıralarında Pendik'te yaşandı. İddiaya göre emekli polis memuru Hamza Yasak (56), otomobiliyle eski arkadaşı olduğu belirtilen Ayşe Varol'u (36) takip etti. Yasak, sokakta yürüyen Varol'un yanına yaklaşarak aracının içinden iki el ateş etti. Yasak, otomobiliyle olay yerinden ayrılırken, omzundan ve karnından yaralanan kadın ise çığlık atarak sokakta koşmaya başladı. Sesleri duyan yurttaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinin yakınında bulunan inşaat çalışanları yaralı kadını araçlarıyla hastaneye götürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

Son Güncelleme: 02.06.2022 10:29
Anahtar Kelimeler:
Cinayet
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