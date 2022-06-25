Solüsyoncu dolandırıcalar yakalandı | Kamerun'dan gelmişler



Yıllardır özel kağıt ve solüsyonla ürettikler isahte dolar ve paralarla milyonlarca liralık vurgun yapan Afrika kökenli dolandırıcılara yenileri ekleniyor.

Sosyal medya üzerinden tanışarak samimiyet kurdukları iş insanını, ellerindeki özel kağıtları solüsyon yöntemiyle Euro'ya dönüştürdüklerini söyleyerek 35 bin Euro dolandıran Kamerun uyruklu iki şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerde yapılan aramada yeşil sıvıyla yıkanmış bir miktar döviz ele geçirildi.

İstanbul'da polise başvuran Hasan H.Ö.(41), sosyal medya üzerinde tanıştığı kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek yardım istedi.

"YEŞİL SIVIYI DÖKTÜKLERİNDE KAĞITLAR EURO OLDU"

İş insanı Hasan H.Ö. poliste verdiği ifadesinde "Onlarla sosyal medya üzerinden tanıştım. Birlikte asansör işi yapacaktık. Samimiyetimiz ilerleyince bana ellerinde özel kağıtlar olduğunu, bunları özel bir solüsyonla yıkadıklarında euroya dönüştüklerini söyledi. Bu solüsyonu almak için 35 bin Euro lazım olduğunu parayı vermem durumumda bana bir gün sonra 150 bin Euro vereceklerini söylediler" dedi.

Güven sağlamak için kendisine bir de gösteri yapıldığını söyleyen Hasan H.Ö. "Bana beyaz kağıtlar getirdiler. Bir şişenin içindeki yeşil sıvıyı döktüklerinde kağıtlar Euro oldu. Onlara inandım" dedi.



SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Hasan H.Ö.'ye şüphelileri telefonla aramasını ve biraz daha para vermek istediğini söylemesini istedi. Bir alışveriş merkezinde verilen randevu yerinde polisde gitti.

Şüpheliler iş insanıyla buluşarak bir miktar daha para aldıktan sonra polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen Kamerun uyruklu Cyrus D.B.(46) ile Francis C.(46) üzerinden yeşil bir sıvı ile yıkanmış bir miktar döviz ele geçirildi. Şüphelilerle emniyetteki işlemleri sürüyor.