Soma faciasında cezalar onandı | Her madenci için 8 gün ceza



Yargıtay, 301 maddencinin hayatını kaybettiği Soma davasında kararını oy çokluğuyla onadı. Daire Başkanı Ahmet Er ve üye Nadir Güngüneş ise karara şerh düştü. Ceza onanırsa patron Can Gürkan her bir madenci için 8 gün hapis yatmış olacak.

13 Mayıs 2014 yılında 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma maden faciasında Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararın düzeltilerek onanmasına oy çokluğuyla hükmetti.

Daire Başkanı Ahmet Er ve üye Nadir Güngüneş şerh düşerken karar; Kenan İpek, Fuzuli Aydoğdu ve Mustafa Yapıcı'nın kabul oylarıyla çıktı. Kabul oyu veren üç Yargıtay hakimi, Yargıtay'ın verdiği ilk bozma kararından sonra daireye atanmış ve sanıkların olası kastla öldürme suçundan cezalandırılmalarına yönelik kararı da bozmuştu.

HAPİS CEZASI ONANDI

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre; Soma davasında Yargıtay 12. Ceza Dairesi ; Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yapılan yargılamada 16 Haziran 2021'deki duruşmada madenin patronu Can Gürkan'a verilen 20, Türkiye Kömür İşletmeleri Baş Kontrolörleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt'a verilen 12 yıl 6 aylık hapis cezası onandı. Ormanoğlu ve Kurt'a verilen iki yıl süreyle kontrol teşkilatı başmühendisliği görevini yapmalarının yasaklanması kararı ise bozuldu.

YALNIZCA İKİ BUÇUK YIL HAPİS YATACAK

MUHALİF ÜYELERDEN ŞERH

Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin onama kararıyla birlikte, patron Can Gürkan'a yeniden hapis yatacak. 2020 yılındaki infaz düzenlemesinden yararlanan Gürkan, yaklaşık iki buçuk yıl daha hapis yatacak. Gürkan'a verilen 20 yıl cezanın infazı yarı yarıya indirilerek 10 yıla düşürülecek. 3 yıl denetimli serbestlik ve Gürkan'ın hapiste kaldığı 4,5 yıl da düşülecek. Cezanın 2 yıl 6 aylık infazı kalacak. Ceza onanırsa patron Gürkan, toplamda 7 yıl hapiste kalmış olacak. Gürkan, 301 madencinin her biri için 8 gün hapis yatmış olacak. Öte yandan Gürkan'ın yurtdışına çıkış yasağı da bulunmuyor.

Oy çokluğuyla çıkan karara şerh düşen daire başkanı Ahmet Er ve üye hakim Nadir Güngüneş, sanıkların olası kastla öldürme suçundan cezalandırılması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Er ve Güngüneş'in görüşüne göre, sanıklar 301 kez öldürme ve 167 kez yaralama suçundan binlerce yıl hapis cezasına çarptırılmalıydı.

BAŞKAN ER: KASTLA ÖLDÜRME SUÇUNDAN CEZALANDIRLMASI GEREKLİYDİ

Karara muhalefet şerhi koyan başkan Ahmet Er yaptığı açıklamada, Can Gürkan'ın maden ocağındaki yüksek riski bilmesine rağmen 'olursa olsun' mantığı ile hareket ettiğini ve bu nedenle olası kastla öldürme suçundan cezalandırılması gerektiğini kaydetti.

ÜYE GÜNGÜNEŞ: TCK'DAKİ KASTLA ÖLDÜRME SUÇUNUN İÇİ BOŞALACAK

Muhalif üye Nadir Güngüneş ise Türk Ceza Kanunu'nda yer alan olası kastla öldürme suçunun içini boşaltacağını ve başka bir olayda bu suçlamayla ceza verilemeyeceğini görüşünü dile getirdi.

SOMA'DA NE OLMUŞTU?

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 30 Eylül 2020'de, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği, istinafın da onadığı kararı bozmuştu. 12. Ceza Dairesi, sanıkların 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan değil, 301 kez olası kastla öldürme ve 162 kez yaralama suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtmişti. Bu karar, başta facianın yaşandığı Eynez ocağının sahibi Can Gürkan olmak üzere, sanıkların binlerce yıl hapis cezasıyla cezalandırılması demekti. Yargıtay'ın 30 Eylül 2020'deki bozma kararından sonra duruşma günü beklenirken süreç ağır işledi. Bu sırada Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin üyeleri değişti. Üye değişikliğinden hemen sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Ocak 2021'de 12. Ceza Dairesi'nin 30 Eylül 2020 tarihli kararına itiraz etti. İtirazın ardından, 12. Ceza Dairesi'nin yeni üyeleri 10 gün içinde yaklaşık 6 bin sayfalık dosyayı inceledi ve itirazı haklı bularak sanıkların olası kastla öldürme suçundan değil, bilinçli taksirle öldürme suçundan cezalandırılması gerektiğine hükmederek, önceki kararı bozdu. 12. Ceza Dairesi'nin 30 Eylül 2020'deki ilk kararından sonra duruşma günü vermek için 3 aydan fazla bir süre bekleyen Akhisar Ceza Mahkemesi, yeni karardan hemen sonra duruşma günü verdi. 2021 yılının nisan ayında yeniden başlayan yargılamanın sonucunda, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, madenin patronu Can Gürkan'a bilinçli taksirle öldürme suçundan 20 yıl, aynı suçlamayla Türkiye Kömür İşletmeleri Baş Kontrolörleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt'a verilen 12 yıl 6 aylık hapis cezası verdi