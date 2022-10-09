Son dakika | Kadıköy'de patlama | 3 kişi hayatını kaybetti



Kadıköy'de patlama | Eski binada yangın çıktı



Kadıköy'de eski bir binada akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Binada kaç kişi olduğu henüz bilinmezken, ilk belirlemelere göre en az 3 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Kadıköy'de meydana gelen patlama geniş bir alanda hissedildi. Çevrede binaların çamları kırılırken, patlamanın hemen ardından yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans gönderildi.

Patlama sonrası çıkan yangın, çevre binalara sıçradı, bazı binalar güvenlik nedeniyle tahliye ediliyor.

Eski bina içerisinde kaç kişinin kaldığı bilinmiyor. Çevre sakinleri binada kalanların olduğunu iddia etti.

Kadıköy Fikirtepe'de eski bir binada meydana gelen patlamanın ardından yapılan ilk incelemede, en az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğal gaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını" dedi. Ancak İmamoğlu patlamanın doğal gaz patlaması nedeni ile gerçekleşmediğini söyledi.

Çıkan yangın sonrası yükselen alevler yandaki iki binaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun müdahale sonrası yangını kontrol altına aldı.