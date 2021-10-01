Sonay Kurucu olayı | Dolandırmak için buluştuğu adama aşık oldu

Sonay Kurucu olayı | Dolandıracağı adama aşık olunca bakın neler olmuş





TikTok'da canlı yayın yaparak erkeklerden para ve hediyeler alarak hayatını kazandığı iddia edilen Sonay Kurucu, eşiyle birlikte dolandırmaya çalıştıkları kişiyle buluşmaya gittikleri ortaya çıktı.

Canlı yayınlarda kendisini bekar olarak tanıtan Sonay Kurucu, Esra Erol programında yaşadıklarını anlattı. Bugün canlı yayına katılan Abdülhakim Ağce Sonay Kurucu'ya gönül verdiğini yardımcı olduğunu belirterek dolandırılma olayını bildiğini ama bunu umursamadığını söyledi.

Kendisine Trabzon Burması adı verilen altın takı aldırmak için buluşmak üzere Abdülhakim Ağace adlı şahsa eşinin götürdüğünü söyleyen Sonay Kurucu geçimlerini bu şekilde sağladığını iddia etti.

Sonay Kurucu "Eğer para ya da hediye istemeseydim, eşim bana şiddet uyguluyordu" dedi.

Son üç yıldır eşinin ısrarı ve teşvikiyle canlı yayında erkeklerle sohbet ettiğini, erkeklerden hediyeler aldığını belirterek "Eşim kafama vura vura aç aç aç diye zorluyordu. Açık hesaptan gelen herkesin programları izleyebiliyordu. Ayda 2 üç bin lira kazanıyorduk" dedi..

Stüdyoda göz yaşlarına hakim olmayan genç kadın, kocasının sürekli kendisine baskı uyguladığını belirterek "Canlı yayınlarda en çok Hakim bey hediye yolluyor, eşimin şiddetinden koruyordu" sözleri hayretle karşılandı.

Boşanmanın ardından ATV ekranlarında kendi adına sosyal medyada çok sayıda hesap açıldığını söyleyen Sonay Kurucu uygunsuz hesaplar yüzünden çocuklarının da kendisinin zor durumda kaldığını söyledi.