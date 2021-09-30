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Sonay Kurucu TikTok olayı | Dolandırmaya kalktığı adamla kaçtı

Esra Erol, son yılların en ilginç boşanma ve evden kaçma davasını ekrana getirdi. Sonay Kurucu adlı genç iki çocuk annesi genç kadın, dolandırmaya çalıştığı erkekle kaçtı.

30 Eylül 2021 Perşembe 16:32
Sonay Kurucu TikTok olayı | Dolandırmaya kalktığı adamla kaçtı

Sonay Kurucu TikTok olayı | Dolandırmaya kalktığı adamla kaçtı


Yakın dönemde TikTok fenomeni Sonay Kurucu, dolandırmaya çalıştığı adamla kaçtı. Farklı hediyeler alarak erkeklerle online sohbet ettiği iddia edilen Sonay Kurucu'nun eşi Ersin Kurucu, yaşadıklarını ATV'de Esra Erol'un programında anlattı. 
Sonay Kurucu'nun annesi ise canlı yayına katılarak, kızının evinde iki çocuğunun başında olduğunu iddia ederek "Kızım çocuklarının yanında, kocasından çok şiddet gördü, bu işlere çocuğumu sürükleyen Ersin Kurucu oldu" dedi.


Sosyal Medya üstünden takipçilerinden hediye alarak özel sohbetler düzenleyen Sonay Kurucu, iddiaya göre kocasını bırakarak dolandırmaya çalıştığı bir erkekle kaçtı.

aTV'de yayınlanan Esra Erol programına çıkan Ersin Kurucu eşi Sonay Kurucu'nun sosyal medyada tanıştığı evli ve iki çocuk babası bir adamla kaçtığını iddia etti.

Eşinin kendisini hiç dinlemediğini söyleyen dertli koca eşinin iki çocuğundan birini yanına alarak gittiğini belirten Ersin Kurucu eşinin kaçtığı Abdulhekim Agace ve oğlu ile birlikte yaşadığını söyledi. 

Sonay Kurucu'nun birlikte kaçtığı Abdulhakim adlı şahsın, özel TikTok videoları çekerek kocasına gönderdiği ortaya çıktı. 

TRABZON BURMASI İÇİN BULUŞMAYA GİTTİ

"Benle buluşmak istiyor" diyerek eşiyle birlikte görüşmeye gittiğini söyleyerek kendisinin de takip ettiğini söyleyen Ersin Korucu "Onlar bir Bodrum'da bir kafede otururken kendisinin de yakın bir yerde oturduğunu" söyledi. Bu buluşmaya "Trabzon burma bilezik" aldırmak için gittiğini söyleyen Ersin Korucu eşinin buluşmalara kendisini zorla götürdüğünü söyledi. 


6 Yaşında oğlu, 7 yaşında kızını terk eden genç kadının halen sevgili hayatı yaşadığı adamın kendisini tehdit ettiğini ileri süren Ersin Korucu "Eşim beni hiç dinlemediği gibi, bazen ona yardım ediyordum" dedi.

Son Güncelleme: 30.09.2021 16:43
Anahtar Kelimeler:
Sonay KurucuTiktok
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