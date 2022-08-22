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Şort giyen kıza laf atan magandaya tepki yağdı

Genç kızların, kadınların giyim kuşamlarını taciz ederek eleştiren magandalara bir yenisi daha eklendi. İzmit'te tacize uğrayan genç kızın tepkisi ise sert oldu.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 18:53
Şort giyen kıza laf atan magandaya tepki yağdı


Şort giyen kıza laf atan magandaya tepki yağdı


Sıcak havada yürüyüşe çıkan genç kız, giydiği şort yüzünden, bir magandanın sözlü tacizine uğradı. Tacizci maganda görüntüleri sosyal medyada da vatandaşların tepkisine neden oldu.

GENÇ KIZ NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde caddede yürüyen kadın, şort giydiği için kendisine laf attığını iddia ettiği kişiye tepki gösterdi.

Kocaeli'ndeki olay, saat 14.00 sıralarında, Şehabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi.

Yolda yürüyen kadın, iddiaya göre, arkasından gelen kişinin kendisine şort giydiği gerekçesiyle laf attığını söyledi.

Kadın, kendisine laf attığını öne sürdüğü kişiye "Sen adam mısın? İstediğimi de giyerim" diye bağırdı. Laf attığı iddia edilen kişi, bölgeden uzaklaşırken, bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Anahtar Kelimeler:
şortTacizMagandaIzmit
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