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Şortla çöp atmaya çıkan genç kıza maganda saldırısı

Evinden şort giyerek çöp atmaya çıkan Elif Ülkü Eroğlu adlı genç kız, komşusu M.T. adlı zanlının küfürlü saldırısına uğradı. Gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 21:36
Şortla çöp atmaya çıkan genç kıza maganda saldırısı

Şortla çöp atmaya çıkan genç kıza maganda saldırısı

Şort giyerek evinden çöp atmaya giden genç kız, komşusunun saldırısına uğradı.
Antalya'da korkunç bir saldırı meydana geldi. Kentte, sahur sonrası şortla çöp dökmeye giden Elif Ülkü Eroğlu (18), M.T. (20) adlı şahsın saldırısına uğradı. Genç kıza, "O.. musun, niye böyle giyiniyorsun diye hakaret edip, saçından sürükleyerek döven saldırgan gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinin ardından ise adli kontrolle serbest kaldı. Olayın peşini bırakmayacağını söyleyen Eroğlu, "Ceza almasını istiyorum. Bu böyle bitmeyecek" dedi

Olay, 11 Mayıs günü saat 04.00 sıralarında meydana geldi. 4 katlı bir apartmanın giriş katında ailesiyle oturan üniversite 1´inci sınıf öğrencisi Elif Ülkü Eroğlu, sahurdan sonra şortla çöp atmaya çıktığı sırada 4'üncü katta oturan komşusu M.T. ile karşılaştı.


M.T. genç kadına, iddiaya göre, "O.. musun, niye böyle giyiniyorsun?" diyerek sözlü saldırıda bulundu. Eroğlu ise M.T.'ye "Sana mı soracağım" diyerek tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T., Eroğlu'na saldırdı.

M.T.´nin saçından tutup yerde sürükleyerek darbettiği Eroğlu, çığlıklarını duyan yakınları tarafından kurtarıldı. Eroğlu'nun şikâyeti üzerine gözaltına alınan M.T., ifadesinde Elif Ülkü Eroğlu'na saldırmadığını öne sürdü. M.T., "Otomobilime tekme atarak zarar verdi. Ben de bu yüzden saçını tuttum" dedi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.T., uzaklaştırma kararı verilerek, adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

ARKADAŞININ EVİNDE KALIYOR

Şu an bir arkadaşının evinde kaldığını söyleyen Elif Ülkü Eroğlu, hâlâ olayın şokunu atlatamadığını ve evine gidemediğini aktardı. Olay anının anlatan Eroğlu, "Ailemle birlikte sahur yaptık. Sabaha karşı 04.00 sıralarıydı. Sahur sonrası üzerimde şortumla çöp dökmeye çıktım. Evimin 30-40 metre ötesinde konteynere gittim. Dönüşte, aynı binada oturduğum M.T. önce dik dik baktı. 'Neden bakıyorsun?' deyince 'O.. musun, niye böyle giyiniyorsun. Bizim mahallede böyle şeyler olmaz' dedi. 'Sana mı soracağım, istediğimi giyerim' deyince de üzerime saldırdı. Saçımdan tuttu, dirseğiyle sırtıma ve boynuma vurmaya başladı. Saçımdan sürükledi. Ben de canım yandığı için ayağımda bulunan terlikle arabasına tekme attım. Daha sonra ailem gelince, kavga son buldu. Polis merkezine gidip, şikayetçi olduk. 'Darp' ve 'hakaret' suçundan ifadesi alındı. Daha sonra duyduğum kadarıyla adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış" diye konuştu.
 

Anahtar Kelimeler:
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