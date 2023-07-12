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Sosyal medya fenomeni, elektrik akımına kapılarak can verdi

TikTok üzerinde yayınladığı videolarla on binlerce takipçiye ulaşan Sadık Dedecan, Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti,

12 Temmuz 2023 Çarşamba 16:30
Sosyal medya fenomeni, elektrik akımına kapılarak can verdi


Sosyal medya fenomeni, elektrik akımına kapılarak can verdi



Şanlıurfa’da açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas edince akıma kapılan sosyal medya fenomeni Sadık Dedecan (35), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, öğleden sonra Sarayönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre işlettiği giyim mağazasında çektiği videolarla Tiktok fenomeni olan Sadık Dedecan; iş yerinde açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Dedecan, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'e ulaştırılan Sadık Dedecan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sosyal medyada 'ben yaptım' sözleri ile tanınan aynı zamanda esnaf olan Sadık Dedecan'ın ölümü sevenlerini üzdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Sosyal Medya FenomeniTiktokSadık Dedecan
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