Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Sosyal medya fenomeni şantaj suçlaması

Daha önce İzmir'de açık alanlarda yaptığı çekimlerle tartışma konusu olan sosyal medya fenomeni 'Gaga Bulut'a şantaj gözaltısı

29 Aralık 2022 Perşembe 18:43
Sosyal medya fenomeni şantaj suçlaması


Sosyal medya fenomeni şantaj suçlaması


İzmir'de, 'Gaga Bulut' olarak bilinen fenomen 26 yaşındaki Bulut Altuğ, sosyal medyadan kanal açarak cinsel içerikli videolar paylaştığı, fotoğraf ve videolardaki kişilere ait görselleri kaldırmak için şantaj yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018'de İzmir'de 2 erkek çocuğunu öpüştürdüğü videoyu sosyal medyadan yayınladığı gerekçesiyle yargılandığı davada 17 yıl hapse çarptırılıp sonra tahliye edilen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'a ait 'iamgagabulut' adlı Instagram hesabını takibe aldı.


Ekipler, 'Gaga Bulut' olarak bilinen fenomen Bulut Altuğ'un, sosyal medya uygulamasından kanal açıp, cinsel içerikli videolar paylaştığı, bu fotoğraf ve videolardaki kişilere ait görselleri kaldırmak için şantaj yaptığını belirledi.

Polis, hakkında 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek' ve 'şantaj' suçlarından soruşturma açılan Altuğ'a ait adrese bu sabah operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Altuğ'a ait çelik kasada, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ve para ele geçirildi.

Anahtar Kelimeler:
Fenomen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şebnem hemşirenin ölümü davasında tutuklu kalmadı
Şebnem hemşirenin ölümü davasında tutuklu kalmadı
Uçaktaki yolculara yanan uçak görüntüsü yolladı
Uçaktaki yolculara yanan uçak görüntüsü yolladı
İlamsız icra tuzağına dikkat | Ödemeden itiraz edemiyorsunuz
İlamsız icra tuzağına dikkat | Ödemeden itiraz edemiyorsunuz
Utanmıyor musun bu resmi çekmeye | Sakın tıklamayın
Utanmıyor musun bu resmi çekmeye | Sakın tıklamayın
İclal Şimşek cinayeti | Katil babası çıktı
İclal Şimşek cinayeti | Katil babası çıktı
Bolu Belediye Başkanına bıçaklı saldırı girişimi
Bolu Belediye Başkanına bıçaklı saldırı girişimi
Kübra Tavas'ın ölümü | Karnında bebeğiyle can verdi
Kübra Tavas'ın ölümü | Karnında bebeğiyle can verdi
Ambulansa yol vermeyen magandalara ağır ceza
Ambulansa yol vermeyen magandalara ağır ceza
Sahte Almancı sahte euro ile dolandırmış
Sahte Almancı sahte euro ile dolandırmış
Hırsızlık yapmaya çocuklarıyla giden çeteye şok baskın
Hırsızlık yapmaya çocuklarıyla giden çeteye şok baskın

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim