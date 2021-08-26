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Sosyal medya fenomenlerine çekiliş soruşturması

Takipçileri arasında sosyal medya üstünden çekiliş yapan çok sayıda fenomen isim emniyet müdürlüğüne ifade vermeye çağrıldı.

26 Ağustos 2021 Perşembe 21:02
Sosyal medya fenomenlerine çekiliş soruşturması

Sosyal medya fenomenlerine çekiliş soruşturması


Takipçileri arasında çekiliş yaptığı iddia edilen sosyal medya medya fenomenleri ifadeye Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ifadeye çağırıldı.


Sosyal medya fenomenlerini takibe alan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü inceleme başlattı. Milli Piyango İdaresi'nden izin almadan video ve görsellerle takipçileri arasında çekiliş yaptığı belirlenen Enes Batur, Başak Karahan, Reynmen gibi ünlü sosyal medya fenomenlerinin aralarında bulunduğu 18 kişi ifade için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı.

Damla Nur Altun, Başak Karahan, Doğan Kabak, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy ve Enes Batur'un ifade işlemleri tamamlanırken, Sezgin Yılmaz ve Tamer Yeşildağ'ın da aralarında bulduğu kişilerin de bugün ifadeye gelmesi bekleniyor.
 

Son Güncelleme: 26.08.2021 21:40
Anahtar Kelimeler:
FenomenSosyal Medyaçekiliş
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