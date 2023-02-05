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Sosyal medya hesaplarını ele geçirerek vurgun yaptılar

Vatandaşlara ait çok sayıda sosyal medya hesabını ele geçiren dolandırıcılık çetesi üyeleri geliştirdikleri yöntemle çok sayıda kişiyi tuzağa düşürdü.

05 Şubat 2023 Pazar 15:50
Sosyal medya hesaplarını ele geçirerek vurgun yaptılar

Sosyal medya hesaplarını ele geçirerek vurgun yaptılar


Sosyal medyada ele geçirdikleri hesaplar üzerinden yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli Diyarbakır, Mersin ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4´ü tutuklandı. Çete üyelerinin, yüksek kazanç elde ettiklerine dair başkalarına ait banka dekontları paylaşarak insanların güvenini kazanıp yatırım yapmaya yönlendirdiği ortaya çıktı

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada ele geçirdikleri hesaplar üzerinden yüksek kazanç elde ettiklerine dair banka dekontları paylaşarak insanları yatırım yapmaya yönlendiren, güven sağlamak için de ele geçirdikleri hesapların gerçek sahibi gibi davranan şebeke üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

4 KENTTE 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Edinilen ilk bilgilere göre çalışmalar kapsamında İstanbul merkez olmak üzere Diyarbakır, Mersin ve Antalya´da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

BAŞKASININ HESABINDAN BAŞKASINA AİT DEKONT PAŞLAŞTILAR

Şüphelilerin çeşitli linkler göndererek gerçek kişilere ait sosyal medya hesaplarını ele geçirdikleri, daha sonra bu hesaplardan banka dekontları paylaştıkları, arkadaş listesindeki kişilere de hesabın gerçek sahibi gibi mesajlar atarak yüksek kazanç vaadiyle yatırım yapmaya yönlendirdikleri, ikna ettikleri kişilere de kendi idarelerindeki banka hesaplarına para yatırttıkları ortaya çıktı.

4 ÇETE ÜYESİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan 13 şüpheliden 1´i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden ise 4´ü tutuklandı, 8´i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaçeteDolandırıcılık
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