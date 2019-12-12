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Sosyal medya tartışması bıçaklı saldırıya döndü

Sosyal medyada tartışan gençler ortalığı savaş alanına çevirdi. 3 kişi bir genci 7 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

12 Aralık 2019 Perşembe 13:06
Sosyal medya tartışması bıçaklı saldırıya döndü

Sosyal medya tartışması bıçaklı saldırıya döndü


Akıllara durgunluk veren olay Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşandı. Sosyal medyadan E.P. ile tartışan 3 kişi, ellerinde bıçaklarla çalıştığı fırına geldi. E.P.'yi 7 yerinden bıçaklayıp, ağır yaralayan 3 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen O.Y. ve U.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken, U.A. ise tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi'nde 'pes' dedirten bir olay yaşandı. Ekmek fırınında çalışan E.P. ile O.Y., U.K. ve U.A. arasında, sosyal medyada bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine 3 kişi, ellerinde bıçaklarla E.P.'nin çalıştığı fırına geldi.

7 YERİNDEN BIÇAKLAYIP AĞIR YARALADI

DHA'da yer alan habere göre saldırganlar, E.P.'yi 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. E.P., yaralı halde yürüyerek, gittiği Yenimescit Mahallesi Gamze Sokak'taki evine sığınırken, 3 kişi de olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.P., çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

BİRİ TUTUKLANDI, İKİSİ SERBEST

Polis, O.Y., U.K. ve U.A.'yı Yeni Mahalle'deki iş yerinde, suç aletleri bıçaklarla yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Y. ve U.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, U.A. ise tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Anahtar Kelimeler:
EdirneKeşanSosyal Medya
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