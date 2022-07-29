Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Sosyal medyada 20 milyon liralık dolandırıcılık

Yüksek gelir vaadiyle sosyal medyada iş ilanı veren dolandırıcılık çetesine yönelik opeasyonda 9 kişi gözaltına alındı

29 Temmuz 2022 Cuma 19:01
Sosyal medyada 20 milyon liralık dolandırıcılık

Sosyal medyada 20 milyon liralık dolandırıcılık

Sosyal medyada yüksek kazançlı iş ilanları paylaşarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilere İstanbul ve Şanlıurfa'da yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 20 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.


Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri sosyal medyada yüksek kazançlı iş ilanı paylaşarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin ilana başvuranlara, yurt dışından banka hesaplarına gelecek olan parayı kendilerine getirmeleri karşılığında paranın yüzde 10'unu vereceklerini söylediği öğrenildi.

Teklifi kabul edenlerin yanına parayı almaya giderken silahlı koruma verilirken, paranın yüzde 10'unu çeken kişilere bıraktıkları belirlendi. 


AYNI YÖNTEMLE 20 MİLYONLUK VURGUN

Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri şüphelilere İstanbul ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 10 adrese yapılan baskında liderliğini Ertan E.M.'nin yaptığı 9 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında  paralarının yatırıldığı hesap sahiplerinin de bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 20 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Anahtar Kelimeler:
DolandırıcılıkSosyal MedyaIş Ilanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zabıta müdürü için taciz iddiası ortalığı karıştırdı
Zabıta müdürü için taciz iddiası ortalığı karıştırdı
Ağrı'da neler oluyor? | Başkan ve adamlarından silahlı gövde gösterisi
Ağrı'da neler oluyor? | Başkan ve adamlarından silahlı gövde gösterisi
Yüreğimiz yandı: 2 şehit
Yüreğimiz yandı: 2 şehit
Elif Güneş Cinayeti | Aracında öldürdü, hastane önüne bırakıp kaçtı1
Elif Güneş Cinayeti | Aracında öldürdü, hastane önüne bırakıp kaçtı1
Evde sauna keyfi pahalıya patladı | Daireyi yaktı
Evde sauna keyfi pahalıya patladı | Daireyi yaktı
Beyaz kod verdiler diye, sağlık görevlilerini azarladı
Beyaz kod verdiler diye, sağlık görevlilerini azarladı
Tutuklu teyzenin ifadesi şoke etti | Beni gerçek annesi biliyordu
Tutuklu teyzenin ifadesi şoke etti | Beni gerçek annesi biliyordu
Kaçan Afganlılar yerine, haberini yapan gazeteci tutuklandı
Kaçan Afganlılar yerine, haberini yapan gazeteci tutuklandı
Genç kızın ayaklarını görüntüleyen sapığa meydan dayağı
Genç kızın ayaklarını görüntüleyen sapığa meydan dayağı
Rizeliler Derneği silah deposu gibi | Zülfikarlı başkan
Rizeliler Derneği silah deposu gibi | Zülfikarlı başkan

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim