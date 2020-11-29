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Sosyal medyada ahlaksız ilana polis baskını

Afyon polisi, sosyal medyada eş değiştirme ilanı veren çiftin evini bastı. Çiftin iletişime geçenlerden 2 bin TL istediği iddia ediliyor.

29 Kasım 2020 Pazar 20:37
Sosyal medyada ahlaksız ilana polis baskını


Sosyal medyada ahlaksız ilana polis baskını

Sosyal medya üzerinden evli çiftlerle para karşılığı eş değiştirme ilanı veren Fırat A. ve eşi Arzu A. polisin düzenlediği operasyonda göz altına alındı. 

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği, bir sosyal medya platformu üzerinden 'eş değiştirme' ilanı verilmesi ve “Evli çiftiz, sadece evli çiftlerle tanışmak istiyoruz” paylaşımı yapılması üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, evli olan Fırat A. ve eşi Arzu A.'nın ortak kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden çiftle müşteri gibi davranarak iletişime geçti.

Görüşmede Arzu A., 2 bin TL karşılığında cinsel birliktelik teklifinde bulundu. Daha sonra ekipler şahısların kaldığı Güvenevler Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Fırat A. ve eşi Arzu A. gözaltına alındı. Çiftin sorgusunun ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Afyonİlan
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