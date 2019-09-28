Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
105152
ALTIN
272.945
DOLAR
5.6648
STERLİN
6.9666
EURO
6.1976

Sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmaya giden gençten acı haber

Ailesinin 1.5 aydır haber alamadığı Zonguldaklı genç Çeşme'de bir ağaca asılı olarak bulundu.

Sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmaya giden gençten acı haber

Ailesinin 1.5 aydır haber alamadığı Zonguldaklı genç Çeşme'de bir ağaca asılı olarak bulundu.

28 Eylül 2019 Cumartesi 23:05
Sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmaya giden gençten acı haber

Sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmaya giden gençten acı haber


Zonguldak'tan 1.5 ay önce İzmir'de Y.G. adlı sosyal medyada tanıştığı genç kızla buluşmak için evinden ayrılan Mutlu Kıyar'dan acı haber geldi.

Sosyal medyada tanıştığı Y.G. isimli genç kızla buluşmak için Zonguldak’tan İzmir’e geldikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 23 yaşındaki Mutlu Kıyar, 48 gün sonra İzmir'in Çeşme ilçesinde bir ağaca asılı halde bulundu.

Zonguldak'ta yaşayan Mutlu Kıyar (23),edinilen bilgiye göre, 11 Ağustos tarihinde, sosyal medyada Y.G. isimli bir kızla tanıştı. Mutlu Kıyar, “Baba ben İzmir’de bir kızla tanıştım onunla evlenmek istiyorum. İzmir’e gitmem lazım” dedi.

Otobüsle İzmir’e giden Kıyar, babasını arayarak, “Beni merak etmeyim İzmir’deyim” bilgisini verdi. Ancak baba Mustafa Kıyar oğlundan bir daha haber alamadı.

CESEDİ AĞACA ASILI OLARAK BULUNDU

11 Ağustos tarihinden itibaren Mutlu’dan haber alamayan ailesine acı haber dün verildi. Vatandaşlar tarafından İzmir’in Çeşme ilçesi Altınkum Pırlanta yol ayrımında ağaçta asılı bir ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, ölen gencin kayıp olarak aranan Mutlu Kıyar olduğunu tespit etti. Yapılan incelemenin ardından Kıyar'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Whatsapp'ta dolaşan sesli deprem uyarısı 
Whatsapp'ta dolaşan sesli deprem uyarısı 
Hortumcu özel hastaneler SGK'yı soymuş
Hortumcu özel hastaneler SGK'yı soymuş
Dünyanın konuştuğu siyah panter çalındı
Dünyanın konuştuğu siyah panter çalındı
Gazeteci Kemal Öztürk de kendi kanalını açtı
Gazeteci Kemal Öztürk de kendi kanalını açtı
E-Spor'cuların merakla beklediği kitap raflardaki yerini aldı
E-Spor'cuların merakla beklediği kitap raflardaki yerini aldı
Alkollü maganda 13 yaşındaki çocuğu öldürürken canlı yayın yapmış
Alkollü maganda 13 yaşındaki çocuğu öldürürken canlı yayın yapmış
Kanada Suriyeli mülteci alacak yalanı 
Kanada Suriyeli mülteci alacak yalanı 
Sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmaya gitti, 21 gündür kayıp
Sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmaya gitti, 21 gündür kayıp
Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaSosyal Medya Tuzağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Apartmana girdi, merdivenlerde ne bulduysa çaldı gitti
Apartmana girdi, merdivenlerde ne bulduysa çaldı gitti
Polis sabıkalıyı yakaladı, vatandaş şaşkına döndü
Polis sabıkalıyı yakaladı, vatandaş şaşkına döndü
Türkiye, Fırat'ın doğusunda operasyon için hazır
Türkiye, Fırat'ın doğusunda operasyon için hazır
Hastanede tehditle para alırken doktor kıyafetli polislere yakalandı
Hastanede tehditle para alırken doktor kıyafetli polislere yakalandı
Yaşlı kadına çekiçle saldıran çocuk katili tecavüzcü çıktı
Yaşlı kadına çekiçle saldıran çocuk katili tecavüzcü çıktı
Taksiciyi döve döve öldüren katiller serbest bırakıldı
Taksiciyi döve döve öldüren katiller serbest bırakıldı
Sevgilisi yerine komşu kadını vurdu
Sevgilisi yerine komşu kadını vurdu
Boğazı kesilen damat, en mutlu gününde can verdi
Boğazı kesilen damat, en mutlu gününde can verdi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort