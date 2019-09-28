Sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmaya giden gençten acı haber



Zonguldak'tan 1.5 ay önce İzmir'de Y.G. adlı sosyal medyada tanıştığı genç kızla buluşmak için evinden ayrılan Mutlu Kıyar'dan acı haber geldi.

Sosyal medyada tanıştığı Y.G. isimli genç kızla buluşmak için Zonguldak’tan İzmir’e geldikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 23 yaşındaki Mutlu Kıyar, 48 gün sonra İzmir'in Çeşme ilçesinde bir ağaca asılı halde bulundu.

Zonguldak'ta yaşayan Mutlu Kıyar (23),edinilen bilgiye göre, 11 Ağustos tarihinde, sosyal medyada Y.G. isimli bir kızla tanıştı. Mutlu Kıyar, “Baba ben İzmir’de bir kızla tanıştım onunla evlenmek istiyorum. İzmir’e gitmem lazım” dedi.

Otobüsle İzmir’e giden Kıyar, babasını arayarak, “Beni merak etmeyim İzmir’deyim” bilgisini verdi. Ancak baba Mustafa Kıyar oğlundan bir daha haber alamadı.

CESEDİ AĞACA ASILI OLARAK BULUNDU

11 Ağustos tarihinden itibaren Mutlu’dan haber alamayan ailesine acı haber dün verildi. Vatandaşlar tarafından İzmir’in Çeşme ilçesi Altınkum Pırlanta yol ayrımında ağaçta asılı bir ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, ölen gencin kayıp olarak aranan Mutlu Kıyar olduğunu tespit etti. Yapılan incelemenin ardından Kıyar'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.