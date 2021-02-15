Sosyal medyadan 'Özgecan' tehdidine tutuklama



İstanbul Fatih'te Hacer adlı bir kadını sosyal medya üzerinden tehdit eden kişi gözaltına alındı. Zanlının, "Özgecan Aslan gibi olacağını ifade ettiği" belirtildi. Özgecan Aslan'ın feci şekilde katledilmesini örnek göstererek tehditler savuran zanlının sözlerine vatandaşlar sert tepki göstermişti.



S.B, sosyal medya üzerinden canlı yayında Hacer isimli kadını ölümle tehdit ederek sonunun Özgecan Aslan gibi olacağını ifade etti. Fatih'te yakalanarak gözaltına alınan şüpheli polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Sanal Devriye ekipleri, Azerbaycan uyruklu S.B'nin(21), bir uygulama üzerinden canlı yayın yaptığı sırada "Hacer" isimli kadını, tecavüz edip ailesinin önünde öldüreceğini, sonunun daha önce katledilen Özgecan Aslan gibi olacağı söylediği iddiası üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerin ardından S.B. Beyazıt Meydanı'nda bugün yakalanarak gözaltına alındı. S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği S.B., Sulh Ceza Hakimliğince "silahla tehdit" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

