Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Sosyal medyayı kısıtlayan yasa görüşmeleri ertelendi

Kamuoyunda sert tepkilere neden olana sosyal medya düzenlemesini içeren Basın Kanunu teklifi görüşmeleri ertelendi.

22 Haziran 2022 Çarşamba 18:34
Sosyal medyayı kısıtlayan yasa görüşmeleri ertelendi

Sosyal medyayı kısıtlayan yasa görüşmeleri ertelendi


Kamuoyunda sert tepkilere neden olana sosyal medya düzenlemesini içeren Basın Kanunu teklifi görüşmeleri ertelendi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç; TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifinin görüşmelerinin ertelendiğini açıkladı.

Özkoç, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Basın Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin TBMM Genel Kurul görüşmeleri, girişimlerimiz sonucu üzerinde parti gruplarının daha fazla müzakere edebilmesi için bu hafta ertelenmiştir.”

Anahtar Kelimeler:
Sosyal Medya YasasıAnkaraPolisita
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nişantaşı'nda 20 milyon liralık haciz organizasyonu
Nişantaşı'nda 20 milyon liralık haciz organizasyonu
Ahsen TV muhabirine Eminönün'de tekme tokat saldırı
Ahsen TV muhabirine Eminönün'de tekme tokat saldırı
Ceren Ataman, FETÖ yalanıyla servetini kaptındı
Ceren Ataman, FETÖ yalanıyla servetini kaptındı
Yanlış adres verdi diye saldırmıştı | O zanlı yakalandı
Yanlış adres verdi diye saldırmıştı | O zanlı yakalandı
Antalya Konyaaltı Sahili'nde iki kadına saldırı
Antalya Konyaaltı Sahili'nde iki kadına saldırı
Pınar Gültekin cinayeti | Mahkeme katili 'Haksız tahrik indirimi' ile kurtardı
Pınar Gültekin cinayeti | Mahkeme katili 'Haksız tahrik indirimi' ile kurtardı
Sulama Birliği Başkanı, dolandırıcılıktan tutuklandı
Sulama Birliği Başkanı, dolandırıcılıktan tutuklandı
İnternette erkeklere aşk tuzağı | 2 gaspçı tutuklandı
İnternette erkeklere aşk tuzağı | 2 gaspçı tutuklandı
Kaldırım canavarı sürücünün cezasını şirket kesti
Kaldırım canavarı sürücünün cezasını şirket kesti
Atık toplayıcısı 100 bin liralık altını sabine teslim etti
Atık toplayıcısı 100 bin liralık altını sabine teslim etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim