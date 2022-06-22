Sosyal medyayı kısıtlayan yasa görüşmeleri ertelendi



Kamuoyunda sert tepkilere neden olana sosyal medya düzenlemesini içeren Basın Kanunu teklifi görüşmeleri ertelendi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç; TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifinin görüşmelerinin ertelendiğini açıkladı.

Özkoç, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Basın Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin TBMM Genel Kurul görüşmeleri, girişimlerimiz sonucu üzerinde parti gruplarının daha fazla müzakere edebilmesi için bu hafta ertelenmiştir.”