Sosyal medyayı kısıtlayan yasa görüşmeleri ertelendi
Kamuoyunda sert tepkilere neden olana sosyal medya düzenlemesini içeren Basın Kanunu teklifi görüşmeleri ertelendi.
Özkoç, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
“Basın Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin TBMM Genel Kurul görüşmeleri, girişimlerimiz sonucu üzerinde parti gruplarının daha fazla müzakere edebilmesi için bu hafta ertelenmiştir.”
Basın Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin TBMM Genel Kurul görüşmeleri, girişimlerimiz sonucu üzerinde parti gruplarının daha fazla müzakere edebilmesi için bu hafta ertelenmiştir.— Engin Özkoç (@enginozkoc) June 22, 2022