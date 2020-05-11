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Sosyete'nin ünlü güzellik merkezine kurşun yağmuru

İstanbul'da çok sayıda ünlünün gittiği güzellik salonu, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Polis saldırganı arıyor.

11 Mayıs 2020 Pazartesi 00:56
Sosyete'nin ünlü güzellik merkezine kurşun yağmuru


Sosyete'nin ünlü güzellik merkezine kurşun yağmuru


İstanbul Etiler'de aralarında iş ve sanat dünyasının ünlü isimlerin gittiği güzellik salonu kurşunlandı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Saldırganın kullandığı aracın plakası belirlenirken olayın nedeni henüz bilinmiyor.

Akıllara durgunluk veren olay, akşam saat 21.00 sıralarında Levent Mahallesi Yosun Sokak'ta meydana geldi. Otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişi, ünlülerin gittiği, güzellik uzmanı Özge Özel'in işlettiği güzellik merkezine doğru 3 el ateş etti. Saldırgan daha sonra geldiği otomobille hızla olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, güzellik merkezinin girişinde bulunan tabelaya 3 kurşun isabet ettiğini belirledi.

Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

Olay yeri inceleme ekipleri, güzellik merkezi girişi ve sokak üzerinde inceleme yaptı. Bir adet boş kovan bulunurken, iş yeri tabelasına kurşunlar isabet ettiği belirlendi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganın otomobilinin plakasını belirledi. Saldırganı yakalamak için çalışmalar sürdürülüyor.

Anahtar Kelimeler:
Güzellik SalonuSaldırı
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