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Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez saldırıda hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez Trabzon'un Of ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 22:40
Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez saldırıda hayatını kaybetti

Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez saldırıda hayatını kaybetti

Tabzon’un Of ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez (59), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırgan Faruk Ulusoy, gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde ilçede Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Fatih Ulusoy ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatih Ulusoy, belinden çıkardığı tabanca ile Dönmez’e 5 el ateş etti. Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Of Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra Fatih Ulusoy silahı ile birlikte polise teslim oldu. Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı. 

Anahtar Kelimeler:
SoyluTrabzonOfCinayet
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