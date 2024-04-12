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Starbuks'a silahlı ve taşlı saldırı düzenlendi

İsrail karşıtı eylemlerin silahlı saldırıya döndüğü Kahramanmaraş'ta, kimliği belirsiz şahıs bir vatandaşı yaraladı.

12 Nisan 2024 Cuma 20:23
Starbuks'a silahlı ve taşlı saldırı düzenlendi






Starbuks'a silahlı ve taşlı saldırı düzenlendi


Sosyal medyada tahriklerin ardı arkası kesilmezken, yurt içinde Gazze'de insanlık dramının dindirilmesi için akıl almaz yöntemlere başvuruyor. Kendi ülkesinde, kendi yurttaşlarının çalıştığı, dinlendiği kahve zinciri Starbuks'ı hedef alan silanlı bir şahıs Kahramanmaraş’ta kan döktü. Starbucks şubesine bir kişi tarafından önce pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı, daha sonra da taşlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda 1 kişi yaralandı.


Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde bulunan alışveriş merkezindeki Starbucks adlı kafede taşlı, silahlı saldırı meydana geldi. İddiaya göre, Kahramanmaraş’ta kimliği öğrenilemeyen bir kişi, müşterilerin bulunduğu sırada Starbucks kahve zinciri şubesinin önüne gelerek pompalı av tüfeğiyle mekanının camlarına ateş açtı, daha sonra da taşlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonrası büyük kargaşa meydana gelirken, insanların sağa sola kaçıştığı görüldü.

Olayda bir kişi silah saçmalarının isabet etmesiyle ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşın ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:
Starbuks
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