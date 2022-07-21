Striknin tehlikesi | Büyükadada halk arasında endişe hakim



İstanbul Büyükada’da halk plajına gidenler “striknin” tehlikesi ile karşı karşıya. Plaj yakınlarına inenlerin ciddi risk altında olduğu iddia ediliyor.

Ada sakinleri, striknin maddesinin bulunduğu toprağın Adalar Belediyesi'ne ait plaja taşındığını ve bu durumun plaja gelen insanların sağlığını tehdit edebileceğini iddia ederek, tepki gösterdi.

Büyükada’da Aya Nikola bölgesinde bulunan Adalar Belediyesi'ne ait halk plajının üst tarafında bulunan ormanlık alan, iddiaya göre daha öncesinde ruam hastası atların öldürülme yeri olarak biliniyor.

Halk plajının üstündeki ormanlık alanda bulunan yerde striknin ile öldürülen çok sayıda at önceki yıllarda buraya gömüldü.

Atların bedenlerinin çürüyüp toprağa karışmasıyla beraber itlaf edilirken vücutlarına enjekte edilen zehirli madde de toprağa karıştı. Adalılar, striknin ile itlaf edilen atların gömüldüğü yerden alınan toprağın geçtiğimiz yıllarda plaj bölgesine taşındığını iddia etti. Striknin maddesini barındıran toprağın plaja gelen insanların sağlığını tehdit edebileceğini belirten ada sakinleri duruma tepki gösterdi.

