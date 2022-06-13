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Su borusundan tırmanan hırsız ev sahibine bakın ne dedi?

Hırsızlık olayları bir türlü önlenemiyor. Bayrampaşa'da bir binanın su borularına tırmanarak dairelere girmek isteyen hırsız, ev sahibiyle karşılaşınca verdiği pişkin cevap duyanları şaşkına çevirdi.

13 Haziran 2022 Pazartesi 16:35
Su borusundan tırmanan hırsız ev sahibine bakın ne dedi?

Su borusundan tırmanan hırsız ev sahibine bakın ne dedi?

İstanbul Bayrampaşa ilçesinde bir binaya örümcek adam gibi tırmanan hırsız pencereden içeri giremeyince aşağı inmeye çalışırken, demir parmaklığa takıldı. Ev sahibine yakalanan hırsız "Burada ne işin var?" sorusu üzerine pişkinlikle "Çay içmeye geldim" dedi. Hırsızın evden inme ve tekme tokat dayak yeme anı kameraya yansıdı.

Akıllara durgunluk veren olay, önceki gün saat 02.00 sıralarında Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahıs, hırsızlık için geldiği sokakta bir binayı gözüne kestirdi. Hırsız ardından seçtiği binaya yağmur borularına tutunarak örümcek adam gibi tırmandı.

DEMİR PARMAKLIKLARA TAKILDI

Pencereden içeri giremeyen şahıs, geldiği gibi aşağıya indiği esnada demir parmaklıklara takıldı. Kurtulmak için uğraşırken ses çıkaran hırsız, giriş katında ikamet eden ev sahibini uyandırdı. Duyduğu ses ile cama koşan ev sahibi, hırsız ile karşı karşıya geldi.

'ÜST KOMŞUYA ÇAY İÇMEYE GELDİM'

Ev sahibinin ‘Sen kimsin, burada ne işin var’ sorusu üzerine hırsız pişkince 'Üst komşuya çay içmeye geldim' diyerek cevap verdi. Ev sahibi durumu evde bulunan oğlu Ali Dikmen’e haber verdi. Ali Dikmen hırsızlık için gelen şahsı yakalayıp tekme tokat dövmeye başladı.

Ancak bir süre sonra şüpheli şahıs Dikmen’in elinden kurtularak kaçtı.

O ANLAR KAMERADA

Hırsızın yağmur borularına tutunarak aşağıya inmesi bir binanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde binaya tırmanan hırsız tekrar binanın yağmur borularına tutunarak aşağıya iniyor. O esnada dairede oturan kişi hırsızı yakalayarak zapt etmeye çalışıyor. Hırsızın ise bir süre sonra kendisi yakalayanın elinden kurtularak kaçtığı görülüyor.

'HIRSIZDAN EV SAHİBİNE PİŞKİN CEVAP'

Hırsıza müdahale eden ev sahibinin oğlu Ali Dikmen “Gece saat 02.20 sıralarında eve gelmiş, oturuyordum. Şu sarı binadan bir kişi camdan aşağı inerken, ayağı takılıyor. Annem de çıkıp soruyor "sen kimsin, nesin?" diye soruyor. Ben çay içmeye geldim diyor. Bu saatte çay mı içilir? Ben o sesi duyunca direkt dışarı çıktım. Biraz arbede oldu, daha sonra da kaçtı yakalayamadım” dedi.

Ev sahibinin yaptığı ihbarla olay yerine gelen Polis ekipleri, hırsızı yakalamak için çevrede çalışma başlattı.


 

Son Güncelleme: 13.06.2022 16:53
Anahtar Kelimeler:
HırsızHırsızlıkBayrampaşa
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