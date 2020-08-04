Su kuyusunda can pazarı, 4 ölü var
Adana Çukurova'da su bulmak için kazılan kuyuda 4 kişi verdi. Korkunç olayda kuyudakileri kurtarmak için aşağı inen bir vatandaşın da hayatını kaybettiği açıklandı.
Adana Valisi Süleyman Elban, "Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu
Edinilen bilgilere göre, onu kurtarmaya çalışan 1'i kadın 3 kişi daha kuyuya girince çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. 4 kişiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Adana Valisi Süleyman Elban ise olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Elban, "Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.