Su kuyusunda can pazarı, 4 ölü var

Adana Çukurova'da su bulmak için kazılan kuyuda 4 kişi verdi. Korkunç olayda kuyudakileri kurtarmak için aşağı inen bir vatandaşın da hayatını kaybettiği açıklandı.



Adana Valisi Süleyman Elban, "Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu

Olay, öğleden sonra Salbaş Mahallesi Bozcalar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, su çıkarmak için kuyu kazan bir kişi, metan gazından etkilenince içeride kaldı.

Edinilen bilgilere göre, onu kurtarmaya çalışan 1'i kadın 3 kişi daha kuyuya girince çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. 4 kişiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Adana Valisi Süleyman Elban ise olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Elban, "Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.