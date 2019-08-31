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Suçluyu kaçırmak için hastaneyi bastılar

Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen bir tutukluyu kaçırmaya kalkan 15 kişi silahlarla hastaneye saldırdı..

Suçluyu kaçırmak için hastaneyi bastılar

Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen bir tutukluyu kaçırmaya kalkan 15 kişi silahlarla hastaneye saldırdı..

31 Ağustos 2019 Cumartesi 23:25
Suçluyu kaçırmak için hastaneyi bastılar

Suçluyu kaçırmak için hastaneyi bastılar

Cezaevi firarisini yakalayan polis ekipleri, sağlık kontrolü için gittikleri hastanede, zanlının yakınlarının silahlı saldırısına uğradı. Manisa Turgutlu'da sağlık kontrolüne getirilen suçlu şahsı kaçırmak için hastaneye gelen yaklaşık 15 kişi ile polis arasında silahlı çatışma çıktı, çatışmada kaçırılmak istenen şahıs polislerce vurularak etkisiz hale getirildi.

HASTANE ÖNÜNDE ÇATIŞMA 

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde emniyet güçlerince adli muayene için hastaneye getirilen mahkum iddiaya göre silahlı kişilerce kaçırılmak istendi.

Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen S.K. (31) ile hakkında yakalanma kararı bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı.

30 Ağustos tarihinde polis ekiplerince gözaltına alınan S.K. ile ismi öğrenilemeyen diğer kişi, adli muayene için polis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine getirildi. Burada muayenesi yapılan S.K. ve ismi öğrenilemeyen diğer kişi çıkışta yaklaşık 15 kişilik silahlı bir grup tarafından hastaneden kaçırılmak istendi. Koşarak hastanenin kantin bölümünde bekleyen araca binerek kaçan şahısları durdurmak için polis ekipleri havaya ateş etti. Polis kaçan S.K.'yı vurarak etkisiz hale getirdi ve kaçmasına imkan vermedi.

Bu sırada tabancalardan çıkan mermiler, hastanenin camlarına isabet etti. Polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


 

Anahtar Kelimeler:
ManisaTurgutluHastane Baskını
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