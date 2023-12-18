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Sudenur Garip'in ölümü | Takla atan araçta can verdi

Zonguldak Çaycuma ilçesinde kendine ait otomobille takla atan sürücüsü Sudenur Garip (23), hayatını kaybetti.

18 Aralık 2023 Pazartesi 16:48
Sudenur Garip'in ölümü | Takla atan araçta can verdi






Sudenur Garip'in ölümü | Takla atan araçta can verdi


Çaycuma Saltukova yakınlarında meydana gelen kazada Sudenur Garip adlı genç kız hayatını kaybetti.

Akıllara durgunluk veren kaza, sabah erken saatlerinde Çaycuma ilçesi Saltukova beldesi Göçeler köyü mevkisinde meydana geldi. Sudenur Garip yönetimindeki 67 ZT 207 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İncelemede, sürücü Garip'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Filyos beldesindeki bir restoranın sorumlusu olarak çalışan Garip'in cenazesi, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından savcılık geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 18.12.2023 18:50
Anahtar Kelimeler:
Sudenir GaripölümüÇaycuma
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