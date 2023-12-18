Sudenur Garip'in ölümü | Takla atan araçta can verdi
Çaycuma Saltukova yakınlarında meydana gelen kazada Sudenur Garip adlı genç kız hayatını kaybetti.
Akıllara durgunluk veren kaza, sabah erken saatlerinde Çaycuma ilçesi Saltukova beldesi Göçeler köyü mevkisinde meydana geldi. Sudenur Garip yönetimindeki 67 ZT 207 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.
Filyos beldesindeki bir restoranın sorumlusu olarak çalışan Garip'in cenazesi, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazanın ardından savcılık geniş çaplı soruşturma başlatıldı.