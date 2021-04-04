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Şükriye Bulgurcu'nun ölümü | Cinayet mi? İntihar mı?

Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu Şükriye Bulgurcu'nun yalnız yaşadığı evde hayatını kaybetmesinin ardından cumhuriyet savcılığının açtığı soruşturma devam ediyor.

04 Nisan 2021 Pazar 20:23
Şükriye Bulgurcu'nun ölümü | Cinayet mi? İntihar mı?

Şükriye Bulgurcu'nun ölümü | Cinayet mi? İntihar mı?


Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunlarındahn Şükriye Bulgurcu istanbul Küçükçekmecede'deki evinde ölü olarak bulundu. Sinema ve film oyuncusu olmaya hazırlanan talihsiz genç kızın ölüm nedeni henüz bilinmiyor.


İstanbul Küçükçekmece’de acı bir olay meydana geldi. İlçede, sinema ve televizyon mezunu 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu evinde ölü bulundu. Bugün Hatay’da son yolculuğuna uğurlanan genç kızın oyunculuk eğitimi aldığı öğrenildi


Edinilen bilgilere göre, Küçükçekmece’de yaşayan Şükriye Bulgurcu’ya ulaşamayan arkadaşları kapıyı kırarak içeri girdi. Genç kızın hareketsiz şekilde yattığını gören arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

 Genç kızın arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bulgurcu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Yapılan kontrollerde, Bulgurcu’nun vücudunda herhangi bir delici, kesici ve ateşli silah izine rastlanmadığı ve darp veya yara bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan, Hataylı olan Şükriye Bulgurcu’nun 2013 yılında okumak ve oyunculuk eğitimi almak için İstanbul’a geldiği, Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olduğu, Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldığı öğrenildi. Bugün Hatay’da toprağa verilen Bulgurcu’nun iki yıl önce yaptığı paylaşımı ortaya çıktı.

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