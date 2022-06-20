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Sulama Birliği Başkanı, dolandırıcılıktan tutuklandı

Mersin genelinde 70 bine yakın çiftçinin bağlı bulunduğu Mersin Bölge Sulama Kooperatifler Birliği Başkanı Ersin Akdoğan, ‘dolandırıcılık’ iddiası ile yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

20 Haziran 2022 Pazartesi 09:44
Sulama Birliği Başkanı, dolandırıcılıktan tutuklandı

Sulama Birliği Başkanı, dolandırıcılıktan tutuklandı


Mersin'de binlerce çiftcinin para ödeyerek hizmet aldığı Sulama Birliği'nde 300 milyon liralık dolandırıcılık iddiası ortalığı karıştırdı. AKP'ye yakınlığı ile bilinen Başkan Ersin Akdoğan tutuklanarak cezaevine konuldu.


250 kadar müteahhit firmayı en az 300 milyon lira dolandırmakla suçlanan 15 kişi 15 Haziran tarihinde Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında S. S. Mersin Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliği yanı sıra S. S. Silifke ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi başkanı olarak da görev yapan Ersin Akdoğan da bulunuyordu.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, şüphelilerin savcılık işlemleri sonrası savcılık tutuklanmaları istemi ile Ersin Akdoğan ile kayınpederi Abdullah U. sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Abdullah U.’yu adli kontrol şartı ile serbest bırakırken, Akdoğan için tutuklama kararı verildi.

EN AZ 300 MİLYON LİRA

Edinilen bilgilere göre, çok sayıda firma farklı kişiler aracılığı ile Ersin Akdoğan ile tanıştı. Akdoğan başında bulunduğu birlik üzerinden çeşitli ihaleler düzenlediklerini söyledi. Akdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteği yanı sıra milyonlarca avroluk Avrupa Birliği desteklerini de aldıklarını söyledi. Akdoğan ile müteahhitleri bir araya getiren kişiler de “Ödemelerde sorun yok” diyerek güvence verdi.

Ağırlıklı olarak Silifke’de olmak üzere il genelinde sulama projelerine ilişkin firmalarla farklı zamanlarda sözleşmeler yapıldı. Akdoğan her firma ile yaptığı görüşmede, ihale bedellerinin belirli bir miktarının teminat olarak alınacağını bildirdi. Buna göre, her firmadan, ihale bedelinin yüzde 5’i nakit yüzde 5’i de çek alındı. Ulaşılan ilk bilgilere göre nakit olarak toplanan teminat tutarı 186 milyon TL'yi bulurken kalan para ise firmalardan çek olarak alındı.

Teminatlarını yatıran firma yetkilileri, işin yapılması için yer teslimini beklerken, iddiaya göre bu süreçte çeşitli gerekçelerle oyalandı. Aylar süren oyalama süreci sonrası kimi firmalar paralarını isterken, kimi firmalar ise savcılıklara başvurdu.

ARACILAR DA PARADAN PAY ALDI

Akdoğan’ın başında bulunan kooperatifler üzerinden alınan para ve çeklerin yanı sıra, firmaları kooperatife yönlendirmede aracı olan kişiler üzerinden de milyonlarca liralık çekin toplandığı kaydedildi. Yapılacak işin sigortalatılması amacı ile aracı kişiler üzerinden toplanan çekler zaman içinde yazdırıldı. Mağdur firmalardan birinin yetkilisi, aracıların da kendi aralarında parayı bölüştüklerini söyledi.

BİRLİĞE KAYYUM ATANDI

Mersin’in yanı sıra Adana, Mardin, Şanlıurfa, Kocaeli ve İzmir'den çok sayıda firmanın şikayeti üzerine savcılık soruşturması devam ederken, Akdoğan'ın başında olduğu Silifke ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne kayyum atandı. Mersin Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliği'nde yeni bir yönetim oluşturulması için Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 3 kişi görevlendirildi.

Görevlendirilen isimlerden biri yaptığı açıklamada, birliğin hesaplarında bir kuruş paranın bulunmadığını söyledi. Görevli, "Bazı masrafları cebimizden yapmak durumunda kalıyoruz. Bakanlığın da böylesi bir ödeneği yok. Yeni bir genel kurul ile yeni bir yönetim oluştuğunda bizim görevimiz son bulmuş olacak" dedi.

Anahtar Kelimeler:
SULAMA BirliğiMersin
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