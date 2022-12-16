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Sulama kanalına minibüs uçtu. 9 can kaybı var

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Öncüler Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, sulama kanalına uçtu.

16 Aralık 2022 Cuma 17:44
Sulama kanalına minibüs uçtu. 9 can kaybı var

Sulama kanalına minibüs uçtu. 9 can kaybı var


Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, sulama kanalına devrilen minibüsteki 9 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Minibüsü görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından kanaldan çıkarılan 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 5 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada hastaneye kaldırılan yaralılardan 3’ünün daha yaşamını yitirdiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Harran Öncüler Mahallesi’nde göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 5 göçmenden 3’ü müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmiştir. Olayda hayatını kaybeden göçmen sayısı 9 olmuştur. 2 yaralının durumları stabil olup, olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır.”

Son Güncelleme: 16.12.2022 20:45
Anahtar Kelimeler:
HarranŞanlıurfa
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