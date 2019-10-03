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Sultanbeyli'de orman yangını kundakçı işi mi?

İstanbul'da son bir ay içerisinde sık sık meydana gelen orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Sultanbeyli'de çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Sultanbeyli'de orman yangını kundakçı işi mi?

İstanbul'da son bir ay içerisinde sık sık meydana gelen orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Sultanbeyli'de çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

03 Ekim 2019 Perşembe 19:59
Sultanbeyli'de orman yangını kundakçı işi mi?


Sultanbeyli'de orman yangını kundakçı işi mi?



Bölücü terör örgütü üyeleri, büyük şehirler etrafında ormanları kundaklıyor. Pendik'te suç üstü yakalanan PKK'lı terörist cezaevine gönderilirken, bu kez Sultanbeyli'de mesai saati bitiminde ormanlık alanda yangın çıktı. 

Sultanbeyli'de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, orman itfaiyesinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bulunan ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman itfaiyesi sevk edildi. Yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. 
 

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SultanbeyliOrman YangınıKundakçıPKK
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