Sultanbeyli'de orman yangını kundakçı işi mi?
Bölücü terör örgütü üyeleri, büyük şehirler etrafında ormanları kundaklıyor. Pendik'te suç üstü yakalanan PKK'lı terörist cezaevine gönderilirken, bu kez Sultanbeyli'de mesai saati bitiminde ormanlık alanda yangın çıktı.
Sultanbeyli'de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, orman itfaiyesinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bulunan ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman itfaiyesi sevk edildi. Yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.