Sürat teknesi faciası | O müteahhit tutuklandı
Balıkesir'de sürat teknesiyle Elvan Fırat Taşdöğen'e (46) çarparak ölümüne neden olan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ender Küçük (51) ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Zanlı, itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı. Küçük, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
Ankara´dan ailesiyle tatil için Balıkesir´in Erdek ilçesi Sahil Mahallesi´ndeki yazlık evlerine gelen Elvan Fırat Taşdöğen, geçen hafta cumartesi günü Çuğra sahilinde denize girdi.
Evli ve bir çocuk annesi Elvan Fırat Taşdöğen´in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp Ankara'da toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan müteahhit ve amatör lig ekiplerinden 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü'nün eski başkanı Ender Küçük, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
SAVCILIK OLAY YERİNDE KEŞİF YAPTI
Jandarma ekipleri, Ender Küçük'ün kullandığı sürat teknesine el koydu, Cumhuriyet Savcısı ise bilirkişiler eşliğinde keşif yapıp, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Yapılan itiraz üzerine Ender Küçük, polis ekiplerince Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tekrar gözaltına alındı. Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Küçük, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Bursa'da cezaevine gönderildi.