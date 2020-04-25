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Suriye'de 20 terörist öldürüldü

Terdör örgütü üyelerinin Barış Pınarı Bölgesi'nde TSK hatlarına sızma girişimi önlendi. Çıkan çatışmada 20 terörist öldürüldü.

25 Nisan 2020 Cumartesi 14:26
Suriye'de 20 terörist öldürüldü

Suriye'de 20 terörist öldürüldü

Terdör örgütüne yönelik Barış Pınarı Bölgesi'nde yürütülen operasynda 20 teröristin öldürüldüğü açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı: "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi kahraman komandolarımız tarafından önlendi. 20 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi."


Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 20 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi. Terör örgütlerine karşı güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesinin sürdüğü belirtildi.

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