Suriye'de 20 terörist öldürüldü

Terdör örgütüne yönelik Barış Pınarı Bölgesi'nde yürütülen operasynda 20 teröristin öldürüldüğü açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı: "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi kahraman komandolarımız tarafından önlendi. 20 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi."



Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 20 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi. Terör örgütlerine karşı güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesinin sürdüğü belirtildi.