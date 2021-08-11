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Suriyeli, Afganistanlı sahte pasaport çetesine şok baskın

Aralarında Afganistan ve Suriye uyruklu suç örgütü üyelerinin de yer aldığı sahte pasaport çetesinin terer örgütü DEAŞ'e de sahte kimlik sağladığı ortaya çıktı. Operasyonda 4 bin 700 adet yeni tip T.C. kimlik ele geçirildi.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 08:55
Suriyeli, Afganistanlı sahte pasaport çetesine şok baskın

Suriyeli, Afganistanlı sahte pasaport çetesine şok baskın

Türkiye'yi mülteci çöplüğüne çeviren politikaların ardından İstanbul yabancı uyrukluların kurduğu çetelerin cirit attığı şehir haline geliyor. 

İstanbul Emniyet'i Fatih'te sahte pasaport ve kimlik hazırlayan bir çeteye operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu bir şüphelinin yakalandığı ve Afganistan uyruklu 1 kişinin de arandığı belirtildi. Habertürk'te Çetiner Çetin imzasıyla yer alan habere göre Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir adreste sahte pasaport ve kimlik hazırlandığı ihbarı üzerine harekete geçildi.


Operasyonda Naser N. adlı Suriye uyruklu bir şüpheli yakalanırken, Afganistan uyruklu bir şahsın da arandığı belirtildi. Şüpheli 2 şahsın ise yapılan kontrollerde DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edildi.


Adreste yapılan aramada ise 35 adet farklı kişi ve ülkelere ait yeni tip ve eski tip pasaport, 48 adet farklı uyruklu farklı kişilere ait yeni tip kimlik ve ehliyet, 4700 adet yeni tip kimlik ve ehliyet yapımında kullanılan boş kart, 160 Adet yeni tip kimlik ve ehliyet yapımında kullanılan çipli boş kart ile okuyucu ve yazıcı gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi. Öte yandan operasyon öncesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de paylaşıldı.

Anahtar Kelimeler:
SuriyeliAfganistanlı
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