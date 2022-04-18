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Suriyeli büyücü sınır dışı ediliyor

Elinde asa ile İstanbul'da bir şirketin sorunlu ortaklığını bitirmek için önce domuz yağı ile büyü yapan, sonra da yanındaki adamlarıyla araçlara saldıran Suriyeli büyücü yakalandı.

18 Nisan 2022 Pazartesi 00:23
Suriyeli büyücü sınır dışı ediliyor

Suriyeli büyücü sınır dışı ediliyor

Güvenlik kameralarına yakalanan görüntülerle gündem olanr'Asalı büyücü' hakkında sınır dışı karar verildi.

İstanbul Bahçelievler'de iki müteahhidin anlaşmazlığında büyü yapması için tutulduğu iddia edilen ve akrabaları ile birlikte otomobile asalı saldırdığı yaptığı güvenlik kameralarına yansıyan Suriyeli Eymen M. ve S.H. gözaltına alındı. İki şüpheli, sınır dışı edilecek.


Bahçelievler'de ortak iş yaparken birbirinden ayrılan müteahhitler Abdurrahman Sevinç ve Abdülkadir T. arasında anlaşmazlık çıktı. Abdurrahman Sevinç ile kardeşi Eyüp Sevinç'in iddiasına göre, Abdülkadir T. mahallede büyücülük yapan Eymen M. ve akrabalarıyla anlaştı.

'DOMUZ YAĞLI BÜYÜ'

Eyüp Sevinç, 21 Ocak'ta otomobiliyle giderken Suriyeli grubun tekmeli asalı saldırısına uğradı. Şikayet üzerine polis ekipleri, Suriyeli büyücü Eymen M. ve Abdülkadir T.'nin ifadelerini aldı. İki şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sevinç kardeşler, saldırıların ardından Eymen M.'nin dükkan ve inşaatlarının önüne 'domuz yağlı büyü' yaptığını da öne sürdü.

Otomobile saldırı, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından büyücü Eymen M. ve S.H. bugün gözaltına alındı. "677 Sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanuna Muhalefet" suçundan haklarında adli işlem yapılan iki şüpheli için sınır dışı işlemleri de başlatıldı.

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