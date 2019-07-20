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Suriyeli evlilik çetesi 2 milyon lira dolandırdılar

Kayseri polisi 5 kişilik evlilik çetesini çökertti. Çok sayıda ilde evlilik vaadiyle vatandaşları dolandıran çetenin vurgunu 2 milyon lirayı bulmuş,,

Suriyeli evlilik çetesi 2 milyon lira dolandırdılar

Kayseri polisi 5 kişilik evlilik çetesini çökertti. Çok sayıda ilde evlilik vaadiyle vatandaşları dolandıran çetenin vurgunu 2 milyon lirayı bulmuş,,

20 Temmuz 2019 Cumartesi 19:43
Suriyeli evlilik çetesi 2 milyon lira dolandırdılar

Suriyeli evlilik çetesi 2 milyon lira dolandırdılar


Çok sayıda ilde vatandaşları evlilik vaadiyle dolandıran Suriyeli çete Kayseri polisinin titiz çalışması sonucu yakayı ele verdi. Türkiye'de geçici barınma izni alan çete üyeleri içinde evlenmeye hazır kızın babası ve annesi rolünü oynayan üyelerinin en az 2 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.

Hatay'dan gelerek Kayseri'de evlilik vaadiyle 40 bin TL dolandıran 5 kişi, Kayseri polisinin operasyonuyla yakalandı. Şahısların sahte gelin, sahte baba ve sahte hala rolüne girerek şimdiye kadar çeşitli illerde vatandaşları 2 milyon TL dolandırdıkları tespit edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kayseri'de 51 yaşındaki Ş.Ö. ve oğlu 29 yaşındaki G.Ö.'nün evlilik vaadiyle 40 bin TL dolandırılmasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, alınan ifadeler doğrultusunda Hatay'da kendisini sözde evlenecek kadının babası olarak tanıtan Suriye uyruklu M.J. (41), sözde evlenecek olan bayanın M.J. (20) ve yine senaryo gereği evlenecek kızın halası olarak tanıtılan kişinin de S.E.H. (29) olduğunu belirledi.

Yapılan araştırma sonucunda ekipler, şahısların sözde kız isteme merasiminin ardından müşteki şahısların yabancı uyruklu kadın şahısları alarak Kayseri'ye geldiklerini, burada yaklaşık olarak 40 bin TL değerinde ziynet eşyası alarak M.J.'ye düğün takısı olarak taktıkları, akabinde şüpheliler M.J. ile S.E.H.'nin bir bahane ile takılan ziynet eşyaları ile birlikte ikametten ayrıldıklarını ve şüpheli M.J.'nin Hatay'dan kiraladığı araç ile Kayseri'ye gelerek M.A.E. (24) ve A.D. (25) ile kadınları alarak Kayseri'yi terk edip kayıplara karıştıklarını tespit etti.
 

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