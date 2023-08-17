

Suriyeli fırıncının çocuk istismarı halkı isyan ettirdi



Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde Suriyeli fırıncı F.K.'nın (21), 9 yaşındaki M.K.N. isimli erkek çocuğuna istismarda bulunduğu iddiası ilçeyi ayağa kaldırdı. İlçede toplanarak yürüyüş yapıp oturma eylemi gerçekleştiren gruba polis tarafından müdahale edilirken, şüphelinin ise sevk edildiği adliyede tutuklandığı öğrenildi.

Olay, 15 Ağustos akşamı ilçeye bağlı Kırmızıpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede bir fırında çalışan F.K., 9 yaşındaki M.K.N. isimli erkek çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla yurttaşlar tarafından polise teslim edildi. Emniyetteki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan F.K., tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde ciddi olaylar yaşanıyor.

10 yaşındaki bir erkek çocuğunun cami tuvaletinde 3 Suriyeli sığınmacı tarafından cinsel istismara uğradığı ifade ediliyor.

Olay kısa sürede büyük bir tepki zincirine dönüştü, vatandaşlar sokaklarda.

Kalabalığın dağıtılması… pic.twitter.com/eL6A8lv2Oj — Batuhan Çolak (@batuhancolak33) August 16, 2023

OLAYIN DUYULMASIYLA İLÇE AYAĞA KALKTI

Kısa sürede, yaşanan istismar olayın duyulması üzerine sosyal medyada canlı yayın yaparak toplanan yurttaşlar, ilçede protesto yürüyüşü düzenledi. Gerginliğin yaşandığı ilçede bazı yurttaşlar oturma eylemi başlatırken, ilçeye takviye ekipler sevk edildi.

POLİS, GRUBA MÜDAHALEDE BULUNDU

Hükümet Konağı önünde oturma eylemi yapan grubun dağılması yönünde polis sık sık uyarıda bulundu. Ancak grubun eylemlerine devam etmesi üzerine polis müdahalede bulundu. Polis, grubu dağıtmak için TOMA ile müdahalede bulunurken, bazıları ise polis araçlarına taşlarla saldırdı. Bunun üzerine biber gazlı müdahalede bulunan polis, grubu dağıttı. Polisin bölgedeki güvenlik önlemi devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA AÇIKLAMA GELDİ

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, Suriye uyruklu fırıncı F.K.'nın, M.Y. isimli erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine ilçede olayların çıkması sonucu Şanlıurfa Valiliği'nce açıklama yapıldı. Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14.08.2023 Pazartesi günü saat 22.15 sıralarında Bozova ilçemiz devlet hastanesinden Adli Vaka ihbarı alınmış, ekiplerimiz derhal devlet hastanesine sevk edilmiştir.Hastanede mağdur (M.Y) adlı çocuğun, yabancı uyruklu (F.K) adlı şüpheli şahsın cinsel istismarına uğradığını beyan etmesi üzerine, ivedilikle tahkikat başlatılmış ve şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şanlıurfa Çocuk İzlem Merkezine sevk edilen Mağdur (M.Y) adlı çocuğun ailesine teslimiyle birlikte, ilgili kurumlarımızca başlatılan destek ve takip hizmetleri hassasiyetle sürdürülmektedir. 15.08.2023 tarihinde mahkemeye çıkartılan yabancı uyruklu (F.K) adlı şahıs tutuklanmıştır."

ÇOCUĞU ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Şanlıurfa’da çocuğa cinsel istismar iddiasının duyulmasının ardından bir araya gelen yurttaşlar protesto yürüyüşüne başladı. Gerginliklerin de yaşandığı yerde polis müdahalede bulundu.

Hükümet Konağı önünde oturma eylemi yapan grubun dağılması yönünde polis sık sık uyarıda bulundu. Ancak grubun eylemlerine devam etmesi üzerine polis TOMA ve biber gazı ile müdahalede bulundu.

"‘BABANA SÖYLERSEN SENİ ÖLDÜRÜRÜM’ DEMİŞ”

Cinsel istismara uğradığı iddia edilen çocuğun babası E.Y. TELE1’den Barış Önal’a yaptığı açıklamada, yabancı uyruklu kişinin çocuğunu tehdit ettiğini söyleyerek, “Yıllardır tanıyorum fırında çalışıyordu. Depremde çalıştığı fırının binası yıkılınca başka bir yere gitti. Çocuğuma saldırmış ‘babana söylersen seni öldürürüm’ demiş. Valiyle görüşeceğiz. Bana söz verdi ‘4 güne kadar bunları buradan çıkartacağım’ dedi” diye konuştu.

Konu ile ilgili konuşan CHP Bozova İlçe Başkanı Ömer Gül, istismar olayını doğrulayarak, “Dün akşam Suriyeli 21 yaşlarında biri Bozovalı bir çocuğa tecavüz etmiş. Bugün de Bozova’nın gençleri eylem yaptı. Emniyet Müdür geldi Belediye Başkanı geldi. Yarın saat 9 gibi tekrar görüşecekler bunları Bozova’dan gönderecekler” dedi.