

Suriyeli insan kaçakçısı, yüzlerce istilacıyı sevabına getirmiş

Bazı güvenlik uzmanlarına göre Türkiye'de 10 milyonu geçen yabancı istilasının arkasında milyarlarca dolarlık sektör oluştururken, uyanık Suriyeli insan kaçakçısı kendini ‘Para almıyorduk, Allah rızası için yapıyorduk’ yalanı yetkilileri güldürdü.

Adana’da, 1500 dolar karşılığında ülkeye kaçak yollarla göçmen getirdiği tespit edilen Suriye uyruklu 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde, "Biz bu işi Allah rızası için yapıyorduk. Suç olduğunu bilmiyorduk" dedi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Göçmenlığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmenleri 1500 dolar karşılığında kaçak olarak ülkeye getirip, Adana'da depoda barındırdıktan sonra batı illerine götüren Suriyeli 7 şüpheliyi belirledi.

5 ay süren teknik takibin ardından ekipler; Adana, Mersin ve Nevşehir'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda B.C. (32), M.F. (31), M.A.M. (35), F.E.Ö. (28), A.H. (27), H.H. (36) ve N.E.V.'yi (28) yakaladı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadelerinde, "Biz bu işi Allah rızası için yapıyorduk. Suç olduğunu bilmiyorduk. Mağdur insanların dertlerini çözmeye çalışıyorduk" diyen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.