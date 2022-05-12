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Suriyeli kadınlarla alay eden şahıs gözaltına alındı

Sosyal medya üzerinde Türk kadınlarının kızlarınını gizli videolarını çeken Afgan, Pakistanlı ve Suriyeli'lere özenen Gaziantep'de bir şahıs gözaltına alındı.

12 Mayıs 2022 Perşembe 18:28
Suriyeli kadınlarla alay eden şahıs gözaltına alındı

Suriyeli kadınlarla alay eden şahıs gözaltına alındı

Gaziantep'te, aşevi önünde yemek sırası bekleyen yabancı uyruklu kadınlar ile çocukların videosunu izinsiz çekerek alaycı tavırlar sergileyen ve bu anları sosyal medyadan paylaşan E.C. isimli şüpheli gözaltına alındı


Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde gıda yardımı yapılan bir noktada bekleyen koruma altındaki yabancı uyruklu kadın ve çocukların rızası olmadan videolarını izinsiz çeken ve bu anları sosyal medyadan paylaşarak alaycı tavırlar sergileyen şüpheli şahıs yoğun tepki aldı.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Edinilen bilgilere göre yoğun tepkilerin ardından konu ile ilgili soruşturma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, şüpheli şahsın kimliğini tespit ettikten sonra gözaltına aldı.


GÖZALTINA ALINDI

Emniyetten konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, "Şahinbey ilçemizde koruma altındaki yabancı şahıslara gıda yardımı yapılan bir noktada, dağıtım sırası bekleyen kadınların rızası olmadan videolarını çekip sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı tespit edilen E.C. isimli şüpheli, müdürlüğümüzce hakkında hazırlanan rapora istinaden verilen Savcılık talimatıyla gözaltına alınmış olup gerekli işlemlere başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

"GÜVENLİK GÖREVLİSİ DEĞİL"

Gaziantep Valisi Davut Gül ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gaziantep’te özel bir firmanın işlettiği aşevi önünde sıra bekleyen kadınları izinsiz olarak kayda alıp sosyal paylaşım sitesinde paylaşan E.C. emniyetimiz tarafından yakalanmıştır. Konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Görüntülerdeki kişi özel güvenlik görevlisi değildir" diye konuştu.

Gözaltına alınan şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
 

Anahtar Kelimeler:
Suriyeli
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