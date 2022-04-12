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Suriyeli'ler Göç İdaresine saldırdı, 15 gözaltı var

Türkiye'de henüz bir yıl önce kurulan ve ilk yılını sosyal medyada kutlayan Göç İdaresi, kendilerine hizmet ettiği Suriyeli bir grubun saldırısına uğradı

12 Nisan 2022 Salı 09:00
Suriyeli'ler Göç İdaresine saldırdı, 15 gözaltı var

Suriyeli'ler Göç İdaresine saldırdı, 15 gözaltı var


Sosyal medyada kuruluşunun birinci yılını kutlayan Türkiye Göç İdaresi'nin başı Suriyeli'lerle dertte. Şanlıurfa'da Suriyeliler, sistem arızası nedeniyle işlem yapamadıkları gerekçesiyle İl Göç İdaresi'ne saldırdı. Taşla camları kıran 15 Suriyeli gözaltına alındı. İddiaya göre çalışanlar kendilerine yönelik çirkin saldırıdan davacı olmadı.


Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde sistem arızası nedeniyle işlem yaptıramadıkları için güvenlik görevlilerine saldırıp, kurumun camlarını kıran 15 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Karşıyaka Mahallesinde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde işlem yaptırmak için sıra bekleyen Suriye uyruklu göçmenler, sistem arızası medeniyle işlem yapılamayacağını öğrenince güvenlik görevlileri ile tartıştı.

Görevlilere saldıran bir grup Suriyeli göçmen attıkları taşlar ile Göç İdaresi Müdürlüğü'nün camlarını kırdı. Taşkınlık yapan gruba, ihbar üzerine gelen polisler müdahale etti.

Polis ekipleri olaylara karıştığı belirlenen ve aralarında kadınların da bulunduğu 15 kişiyi gözaltına aldı.
 

Anahtar Kelimeler:
Göç Idaresi
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