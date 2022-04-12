Suriyeli'ler Göç İdaresine saldırdı, 15 gözaltı var
Sosyal medyada kuruluşunun birinci yılını kutlayan Türkiye Göç İdaresi'nin başı Suriyeli'lerle dertte. Şanlıurfa'da Suriyeliler, sistem arızası nedeniyle işlem yapamadıkları gerekçesiyle İl Göç İdaresi'ne saldırdı. Taşla camları kıran 15 Suriyeli gözaltına alındı. İddiaya göre çalışanlar kendilerine yönelik çirkin saldırıdan davacı olmadı.
Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde sistem arızası nedeniyle işlem yaptıramadıkları için güvenlik görevlilerine saldırıp, kurumun camlarını kıran 15 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Görevlilere saldıran bir grup Suriyeli göçmen attıkları taşlar ile Göç İdaresi Müdürlüğü'nün camlarını kırdı. Taşkınlık yapan gruba, ihbar üzerine gelen polisler müdahale etti.
Polis ekipleri olaylara karıştığı belirlenen ve aralarında kadınların da bulunduğu 15 kişiyi gözaltına aldı.