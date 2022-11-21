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Suriyeli'nin cin çıkarma oyunu cinayetle bitti

Konya Ereğli ilçesinde oturan Suriye uyruklu Hasen Alluş gittiği yakınlarının evinde cin çıkarma bahanesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı

21 Kasım 2022 Pazartesi 16:44
Suriyeli'nin cin çıkarma oyunu cinayetle bitti

Suriyeli'nin cin çıkarma oyunu cinayetle bitti

Konya'da, 'cin çıkarma' seansında kalbi duran kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Suriyeli Hasen Alluş'un ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan seansı yapan İbrahim El Hac Ali, Alluş´un bacanağı İbrahim El Hatib ile oğlu Hüseyin Alluş tutuklandı. Otopsi raporunda Alluş'un boynunda boğmaya bağlı izler ve kaburgalarında da kırıklar tespit edildi
Konya'nın Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi´nde oturan Suriye uyruklu Hasen Alluş (38), geçen hafta perşembe günü yakınları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre kalbinin durduğu belirlenen Hasen Alluş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Alluş´un yapılan otopsisinde, boynunda boğmaya bağlı izler, boynunda ve kaburgalarında da kırıklar tespit edildi.

Bunun üzerine polis, ailesinin ifadesine başvurdu. Ailesi, Alluş´u ölmeden önce `cin çıkarma´ için kendi vatandaşları olan İbrahim El Hac Ali´yi (39) eve çağırdıklarını, Ali´nin, içindeki cini çıkarmak için Alluş´un boğazını sıktığını, kalbinin durduğunu anlayınca kalp masajı yaptıklarını, ardından da hastaneye götürdüklerini söyledi.

Polis İbrahim El Hac Ali ile Hasen Alluş´un eşi Hasne A. (37), bacanağı İbrahim El Hatib (37), eşinin kardeşi Yüsra A. (30) ile çocukları Verde (17) ile Hüseyin Alluş´u (15) gözaltına aldı.


3 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI


Emniyette ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasen Alluş´un eşi Hasne A., kardeşi Yüsra A., ile çocukları Verde A., savcılık tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

3 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, Alluş´un oğlu Hüseyin Alluş, bacanağı İbrahim El Hatib ve cin çıkarma seansını yapan İbrahim El Hac Ali tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
SuriyeliCin çıkarma
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