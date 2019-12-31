Suriyeli savaş pilotuna İstanbul'da korkunç infaz

Suriye'deki iç savaştan kaçarak ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen savaş pilotu, evinde ağırladığı yeğeni tarafından öldürüldü. İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Suriyeli eski savaş pilotu 52 yaşındaki İsmail Molla Umeyr, çocuğunun gözü önünde yeğeni tarafından boğazı kesildi. Katil zanlısı yeğen gözaltına alındı.



İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Suriyeli eski savaş pilotu subay 52 yaşındaki İsmail Molla Umeyr 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde yeğeni tarafından boğazı kesilerek vahşice öldürüldü. Katil zanlısı yeğen Abdulkadir Halil Mulle, gözaltına alındı.

Olay, Sultaniye Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında gerçekleşti. Suriye'den Esenyurt'a taşınan Deyrizor Askeri Konseyi eski Başkanı Albay Pilot İsmail Molla Umeyr, karısı ve 3 yaşındaki çocuğu ve yeğeni Abdul Halil Mulle (25) ile birlikte yaşıyordu. İddiaya göre, sabah saatlerinde yaşadıkları daireden kavga seslerini duyan vatandaşlar polise haber verdi.

ÜZERİ KAN İÇİNDE GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri daire içinde eski savaş pilotu Umeyr'i kanlar içinde yerde yatar halde, yeğen Mulle'yi ise üstü başı kan içinde buldu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Umeyr'in boğazı kesilerek hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı Abdulkadir Halil Mulle ise polis tarafından gözaltına alındı. Kavganın çıkış sebebi henüz bilinmezken, polis 3 yaşındaki Yusuf'u ise polis merkezine götürdü. Olayı haber alıp gelen kadın ise gözyaşlarına boğuldu.

DÜN AKŞAM DA TARTIŞMIŞLAR

İddiaya göre, Umeyr ve Mulle'nin arasında da dün akşam tartışma çıktı. Umeyr'in eşi dün akşam yemek yaparken, mutfağa giren yeğeni Mulle'ye eşi Gülsüm'ün yanına gitmemesi konusunda kızdığı ve bu yüzdende aralarında tartışma çıktığı öğrenildi.

Korkunç cinayetin sebebi araştırılırken, cenaze olay yerinde savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.