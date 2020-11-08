Süt banyosu skandalında verilen ifadeler ortaya çıktı





Türkiye'de çok sayıda ünlü markanın süt ihtiyacını karşılayan ve ünlü karketlerde süt ürünleri satılan Benefit'in adının karıştığı süt banyosu skandalında, tutuklanan densiz çalışanın verdiği ifadeler ortaya çıktı.

Konya’da bir süt toplama merkezinde tankların içinde “süt banyosu” yaparken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan ve gözaltına alınan Emre Sayar’ın ifadesi ortaya çıktı. Sayar kendisini, “İç çamaşırlarımla teknenin içerisine girdim” ifadeleriyle savundu.

Konya’dan Türkiye’ye yayılan görüntülerde süt teknesi içinde banyo yaptığı görülen Emre Sayar ifadesinde olayı şöyle anlattı:‘Bu işyerinde 4 aydır çalışıyorum. O gün süt toplama merkezindeki soğutma tanklarını temizliyordum. Depo görevlisi Uğur Turgut yanıma gelerek ‘Dezenfektan kazanının içine gir de bir video çekelim’ dedi. Önce kabul etmedim ancak Uğur ile samimi olduğumuz için kabul ettim.

"İÇ ÇAMAŞIRLARIMLA GİRDİM"

“Dezenfektan teknesine sıcak su dökerek tekneyi hazırladım. Üzerimdeki kıyafetleri çıkardım. İç çamaşırlarımla teknenin içerisine girdim. Uğur da telefonu ile beni videoya aldı. Uğur’a ‘Sakın bir yerde paylaşma demiştim. Uğur da ‘Tamam’ demişti.''

"SÜT BANYOSU YAPMADIM"

BİR DAKİKA İÇİNDE HER YERE YAYILMIŞ

'5 Kasım’da tanıdıklarım beni arayarak internette videomu gördüklerini söyleyince videonun paylaşılmış olduğunu anladım. Sonra Uğur beni aradı. ‘Polis bizi çağırıyor’ dedi. Ben kesinlikle süt ile banyo yapmadım. Dezenfektan teknesinde süt lekesi kalmış sıcak su ile banyo yaptım. Süt tankları zaten -4 derece olur ve içine girilemez.''

Görüntüleri çeken Uğur Turgut da ‘O gün temizlik yapıyorduk. Emre’ye ‘Kazana gir de video çekelim’ dedim. Emre üzerindeki kıyafetleri çıkarıp iç çamaşırlarıyla dezenfektan kazanına girdi ben de videoya çektim. Süt ile banyo yapmadı süt lekesi olan dezenfektan kazanında banyo yaptı. Aynı gün tiktok adlı uygulamada videoya düzenleme yaptım. Videoyu yaklaşık bir dakika içinde silmiştim. Polis beni arayınca videonun yayıldığını anladım’ dedi.Savcılığın yürüttüğü soruşturmada banyo yapılan kazanda süt mü yoksa dezenfektan mı olduğuna dair bilirkişi raporu da alınacak. Soruşturma devam ediyor.

BENEFİT SÜT 2019’DA KURULDU

Benefit, Konya ve çevresinde günlük 80 ton süt toplayan bir “süt tüccarı”. Ortaklarından Ali Osman Taşkın’ın yüzde 75, Ramazan Topak’ın yüzde 25 hissesinin bulunduğu firma, 2019’da 100 bin TL sermaye ile kuruldu. Konya Karatay’da faaliyet gösteriyor. Bu firmadan süt tedarik ettiği belirtilen söz konusu markaların ortak özelliği de ya merkezlerinin ya üretim tesislerinden birinin Konya’da ya da Konya civarında bulunması.

- Örneğin, ülke genelinde çiğ süt tedarik bölgelerine yakın konumlandırdığı 5 üretim tesisinden birisi Karaman’da bulunan Ak Gıda, İçim marka süt ürünlerini, Dost marka bazı süt ve yoğurt ürünlerini ve yine Pervin marka tereyağını üretiyor. Yıldız Holding ile BİM’in ortak kuruluşu olan Ak Gıda, 2015’te Fransız süt devi Lactalis’e satılmıştı. Ak Gıda bugün, günlük 5 bin ton süt işleme kapasitesine sahip en büyük üreticilerden biri.

- Ukrayna merkezli Terra Food Group’un Karaman’da kurduğu Slava Süt ve Süt Ürünleri Fabrikası ise Laktika marka peynirleriyle biliniyor. 2015’te süttozu üretimi ile faaliyete başlayan, 2016’nın ilk çeyreğinde faaliyete geçen ikinci etap yatırımla birlikte toplam yatırım tutarı 4 milyon dolar olan Slava tesisi, günde 1000 ton çiğ süt işleme kapasite