Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Süt banyosu skandalında verilen ifadeler ortaya çıktı

Türkiye'yi ayağa kaldıran Benefit Süt Ürünleri fabrikasına ait toplama merkezindeki banyo yapan çalışan görüntüleri ile ilgili soruşturma devam ederken, tutuklanan şahsın ifadesi ortaya çıktı.

08 Kasım 2020 Pazar 11:19
Süt banyosu skandalında verilen ifadeler ortaya çıktı

Süt banyosu skandalında verilen ifadeler ortaya çıktı



Türkiye'de çok sayıda ünlü markanın süt ihtiyacını karşılayan ve ünlü karketlerde süt ürünleri satılan Benefit'in adının karıştığı süt banyosu skandalında, tutuklanan densiz çalışanın verdiği ifadeler ortaya çıktı. 
Konya’da bir süt toplama merkezinde tankların içinde “süt banyosu” yaparken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan ve gözaltına alınan Emre Sayar’ın ifadesi ortaya çıktı. Sayar kendisini, “İç çamaşırlarımla teknenin içerisine girdim” ifadeleriyle savundu.

Konya’dan Türkiye’ye yayılan görüntülerde süt teknesi içinde banyo yaptığı görülen Emre Sayar ifadesinde olayı şöyle anlattı:‘Bu işyerinde 4 aydır çalışıyorum. O gün süt toplama merkezindeki soğutma tanklarını temizliyordum. Depo görevlisi Uğur Turgut yanıma gelerek ‘Dezenfektan kazanının içine gir de bir video çekelim’ dedi. Önce kabul etmedim ancak Uğur ile samimi olduğumuz için kabul ettim.

"İÇ ÇAMAŞIRLARIMLA GİRDİM" 

“Dezenfektan teknesine sıcak su dökerek tekneyi hazırladım. Üzerimdeki kıyafetleri çıkardım. İç çamaşırlarımla teknenin içerisine girdim. Uğur da telefonu ile beni videoya aldı. Uğur’a ‘Sakın bir yerde paylaşma demiştim. Uğur da ‘Tamam’ demişti.''

"SÜT BANYOSU YAPMADIM"

'5 Kasım’da tanıdıklarım beni arayarak internette videomu gördüklerini söyleyince videonun paylaşılmış olduğunu anladım. Sonra Uğur beni aradı. ‘Polis bizi çağırıyor’ dedi. Ben kesinlikle süt ile banyo yapmadım. Dezenfektan teknesinde süt lekesi kalmış sıcak su ile banyo yaptım. Süt tankları zaten -4 derece olur ve içine girilemez.''

BİR DAKİKA İÇİNDE HER YERE YAYILMIŞ 

Görüntüleri çeken Uğur Turgut da ‘O gün temizlik yapıyorduk. Emre’ye ‘Kazana gir de video çekelim’ dedim. Emre üzerindeki kıyafetleri çıkarıp iç çamaşırlarıyla dezenfektan kazanına girdi ben de videoya çektim. Süt ile banyo yapmadı süt lekesi olan dezenfektan kazanında banyo yaptı. Aynı gün tiktok adlı uygulamada videoya düzenleme yaptım. Videoyu yaklaşık bir dakika içinde silmiştim. Polis beni arayınca videonun yayıldığını anladım’ dedi.Savcılığın yürüttüğü soruşturmada banyo yapılan kazanda süt mü yoksa dezenfektan mı olduğuna dair bilirkişi raporu da alınacak. Soruşturma devam ediyor. 

BENEFİT SÜT 2019’DA KURULDU

Benefit, Konya ve çevresinde günlük 80 ton süt toplayan bir “süt tüccarı”. Ortaklarından Ali Osman Taşkın’ın yüzde 75, Ramazan Topak’ın yüzde 25 hissesinin bulunduğu firma, 2019’da 100 bin TL sermaye ile kuruldu. Konya Karatay’da faaliyet gösteriyor. Bu firmadan süt tedarik ettiği belirtilen söz konusu markaların ortak özelliği de ya merkezlerinin ya üretim tesislerinden birinin Konya’da ya da Konya civarında bulunması.

- Örneğin, ülke genelinde çiğ süt tedarik bölgelerine yakın konumlandırdığı 5 üretim tesisinden birisi Karaman’da bulunan Ak Gıda, İçim marka süt ürünlerini, Dost marka bazı süt ve yoğurt ürünlerini ve yine Pervin marka tereyağını üretiyor. Yıldız Holding ile BİM’in ortak kuruluşu olan Ak Gıda, 2015’te Fransız süt devi Lactalis’e satılmıştı. Ak Gıda bugün, günlük 5 bin ton süt işleme kapasitesine sahip en büyük üreticilerden biri.

- Ukrayna merkezli Terra Food Group’un Karaman’da kurduğu Slava Süt ve Süt Ürünleri Fabrikası ise Laktika marka peynirleriyle biliniyor. 2015’te süttozu üretimi ile faaliyete başlayan, 2016’nın ilk çeyreğinde faaliyete geçen ikinci etap yatırımla birlikte toplam yatırım tutarı 4 milyon dolar olan Slava tesisi, günde 1000 ton çiğ süt işleme kapasite

Süt banyosu skandalı | Fenomen olacaktı, rezil oldu
Süt banyosu skandalı | Fenomen olacaktı, rezil oldu
Son Güncelleme: 08.11.2020 11:29
Anahtar Kelimeler:
BENEFİTBenefit SütSüt Banyosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afyon'da soygun | Hırsızlar dolar kurunun yükselmesini beklemiş
Afyon'da soygun | Hırsızlar dolar kurunun yükselmesini beklemiş
Dansçı kız cinayeti | Belaruslu Anastasiya'nın katili öğretmen çıktı
Dansçı kız cinayeti | Belaruslu Anastasiya'nın katili öğretmen çıktı
Marmaray'da görevli kadına küfür edene linç girişimi
Marmaray'da görevli kadına küfür edene linç girişimi
Mama kaplarını çalan hırsıza beyzbol sopalı tepki
Mama kaplarını çalan hırsıza beyzbol sopalı tepki
Gamze Açar cinayeti | Devre mülk otelde gece yarısı çığlığı
Gamze Açar cinayeti | Devre mülk otelde gece yarısı çığlığı
Gamze Açar cinayeti | Gamze'yi 5. kattan kim attı?
Gamze Açar cinayeti | Gamze'yi 5. kattan kim attı?
İzmir Depremi | Millet can kurtarmaya çalışırken o hırsızlık için gelmiş
İzmir Depremi | Millet can kurtarmaya çalışırken o hırsızlık için gelmiş
Düğün yolunda gelini döven damat gözaltına alındı
Düğün yolunda gelini döven damat gözaltına alındı
Depremzedelere gönderilen yardım malzemesini satarken yakalandı
Depremzedelere gönderilen yardım malzemesini satarken yakalandı
Deprem provakatörleri gözaltında | 2 kişi tutuklandı
Deprem provakatörleri gözaltında | 2 kişi tutuklandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim