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Sütlüce Tüneli'ni kapatan görgüsüzlere komik ceza

İstanbul Avrupa yakasının önemli bağlantı tünelleri arasında yer alan Sütlüce geçişi, görgüsüz sürücülerin sosyal medya gösterisine sahne olurken, verilen cezalar komik düzeyde kalıyor.

04 Nisan 2022 Pazartesi 12:05
Sütlüce Tüneli'ni kapatan görgüsüzlere komik ceza

Sütlüce Tüneli'ni kapatan görgüsüzlere komik ceza


Kağıthane Sütlüce Tüneli'ni otomobilleri ile kapatarak yüksek sesli müzik eşliğinde dans eden kişilere Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce Trafik güvenliği ve düzenine uymamaktan toplamda 1603 lira idari para cezası kesildi.


Kağıthane Sütlüce Tüneli'nde iki otomobil ile yolu kapatarak yüksek sesli müzik ile dans eden kişiler o görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada yolu kapatanların araç sürücülerinin ve yolda dans eden kişinin kimliğini belirledi. 

Sürücü M.S.E.'ye 2918 sayılı KTK'nın 47/1-D (Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yönetmelikte gösterilen yükümlülüklere uymamak) maddesinden 196 TL, 60/1-A (Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir Trafik işareti belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak) maddesinden 196 TL, 30/1-B (Film cam) maddesinden 427TL; Sürücü İ.K.'ye 2918 sayılı KTK'nın 47/1-D (Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yönetmelikte gösterilen yükümlülüklere uymamak) maddesinden 196 TL, 60/1-A (Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir Trafik işareti belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak.) maddesinden 196 TL, 72 (Ses cihazlarını yönetmelikte gösterilen şartlarına uygun olmadan araçlarda bulundurmak) maddesinden 196TL, Yaya Y.A.'ya 2918 sayılı KTK'nın 68/1C (Taşıt yolu üzerinde trafiği engelleyecek davranışlarda bulunması) maddesinden 196 TL para cezası uygulandı. Yol üzerinde durarak trafiği engelleyen araç sürücüleri ve 1 yayaya toplam 1.603 TL Trafik idari para cezası uygulandı.

Anahtar Kelimeler:
Sütlüce Tüneli
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