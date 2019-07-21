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Taciz iddiasına vahşi infaz | Parçaladılar, kolonya ile yaktılar

Kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü 69 yaşındaki adamı parçalayan, ardından da kolonya ile yakan kadın ile iki oğlu yakalandı..

Taciz iddiasına vahşi infaz | Parçaladılar, kolonya ile yaktılar

Kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü 69 yaşındaki adamı parçalayan, ardından da kolonya ile yakan kadın ile iki oğlu yakalandı..

21 Temmuz 2019 Pazar 00:45
Taciz iddiasına vahşi infaz | Parçaladılar, kolonya ile yaktılar

Taciz iddiasına vahşi infaz | Parçaladılar, kolonya ile yaktılar


Kon donduran cinayetin adresi Giresun Merkez ilçeye bağlı Boztekke Köyü. Sözlü tacize uğradığını iddia eden F.Ş adlı kadın ile iki oğlu komşuları Sadık Şenel'i vahşice öldürdü. Şenel'e ait cesedi parçalayan aile üyelerinin daha sonra kolonya dökerek yaktığı iddia ediliyor. İşte o haberin detayları;

Giresun'da, kendisini sözlü taciz ettiği iddiasıyla Sadık Şenel’i (69) baltayla öldürdükten sonra üzerine kolonya dökerek bir varilin içinde yakan F.Ş. (65) adlı kadın ile iki oğlu A.Ş. ve Y.Ş. gözaltına alındı.

Giresun'da, merkeze bağlı Boztekke köyünde oturan Sadık Şenel, geçen hafta ayrıldığı evine geri dönmedi. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, Ayaroğlu Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir fındık bahçesinde yanmış ve parçalanmış erkek cesedi buldu. Cesedin Sadık Şenel’e ait olduğu belirlendi. Olayın ardından jandarma ekipleri bahçe sahipleri F.Ş. ve oğulları A.Ş. ve Y.Ş.'yi gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre F.Ş. ifadesinde Sadık Şenel’i kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. F.Ş., kendisinin dul olduğunu ve bunu bilen Sadık Şenel'in kendisini sürekli sözlü taciz ettiğini ileri sürdü. F.Ş., Sadık Şenel’i balta ile öldürdüğünü, kolonya dökerek cesedini bir varilin içinde yaktığı yönünde ifade verdi. Anne ve iki oğlunun jandarmadaki sorguları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
TacizInfazCinayetGiresunBoztekke Köyü
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