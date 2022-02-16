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Tacizci, 40 saatlik kamera görüntüleri ile yakalandı

Eskişehir Yenibağlar Mahallesi'nde oturan Ş.T., evine gittiği sırada kapısının önüne kadar kendisini takip eden Turgut Öztürk tarafından tacize maruz bırakılan kadının yaşadığı kabusu polis bitirdi.

16 Şubat 2022 Çarşamba 08:43
Tacizci, 40 saatlik kamera görüntüleri ile yakalandı

Tacizci, 40 saatlik kamera görüntüleri ile yakalandı

Eskişehir'de, Ş.T. (26) adlı kadın, evine girerken ağzını kapatan bir kişi tarafından tacize maruz bırakılıp, kaçırılmaya çalışıldı. Direnen kadın bayılınca kaçan ve polisin yaklaşık 40 saatlik kamera incelemesinin ardından kimliği tespit edilen Turgut Öztürk (39) yakalanarak tutuklandı.

Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde oturan Ş.T., evine gittiği sırada kapısının önüne kadar kendisini takip eden Turgut Öztürk tarafından tacize maruz bırakılıp, kaçırılmak istendi. 

Direnen Ş.T. bayılınca şüpheli, olay yerinden kaçtı. Ş.T., polise başvurdu, arkadaşları da sosyal medya hesaplarından yaşananları dile getirip şüphelinin bulunmasını istedi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada 'acil dayanışma' başlığıyla paylaşıldı. Görüntülerde, şüphelinin Ş.T.'yi apartman kapısından zorla çıkarıp, ağzını kapatarak kaçırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

TALİHSİZ KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

Polise şikayetinde yaşadıklarını anlatan Ş.T., "Evime girmeye çalıştığım sırada tanımadığım bir kişi yanıma yaklaştı. Ağzımı kapatarak beni sokakta bulunan bir garaj girişine kadar sürükledi. Ben kendisine engel olmaya çalıştım. Sonra bayıldım, uyandığımda sokak ortasındaydım. Şikayetçiyim" dedi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından Yenibağlar Mahallesi'nde yaklaşık 40 saatlik kamera görüntülerini saniye saniye izleyip Ş.T.'yi kaçırmaya çalışan şüphelinin Turgut Öztürk olduğunu tespit etti. Evinde yakalanan ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama' suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli Turgut Öztürk geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Turgut Öztürk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

BİR KİLOMETRE TAKİP ETMİŞ

Elleri önde, kelepçeli adliyeye getirilen Turgut Ö., tanınmamak için yüzünü kapüşon ile kapattı, gazetecilerin sorularını da cevapsız bıraktı. Savcılık sorgusuna alınan Turgut Ö.'nün suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Bu arada Turgut Ö.'nün Ş.T.'yi evine kadar, bir kilometre takip ettiği ortaya çıktı. 

TUTUKLANDI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Turgut Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


 

Anahtar Kelimeler:
EskişehirTaciz
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