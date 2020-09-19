Tacizci antrenöre 69 yıla kadar hapis istendi



Kamuoyunda sert tepkilere neden olan 3 kız öğrenciye cinsel taciz suçlamasının ardından harekete geçen Türkiye Mua Thai Federasyonu Konya Temsilcisi'nin adı, listeden kaldırıldı.

Konya'da yaşları 18'den küçük 3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan muay thai antrenörü Mehmet Ali A. (47) hakkında, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve Çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 69 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı



Konya'da, 10 Mart'ta polis merkezine giden muay thai sporcusu F.A., şubat ayında Türkiye Şampiyonası için gittikleri Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde kaldıkları otelin asansöründe antrenörü ve o dönem muay thai il temsilciği görevini yürüten Mehmet Ali A.'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.

"ASANSÖRDE TACİZ ETTİ"

Edinilen bilgilere göre F.A. polisteki ifadesinde, "Şubat ayında Nevşehir'de Türkiye Şampiyonası vardı. 3 Şubat'ta Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki otele gittik. 3 gün sonra yemeğe inmek için bir arkadaşım ile asansöre bindik. Mehmet Ali A. da bizimle aynı asansöre bindi. Asansör dolmaya başladıkça Mehmet Ali Hoca beni omzumdan tutup geriye doğru çekti.

"YANIMA OTURDU TAZİCLERİNİ SÜRDÜRDÜ"

Korktuğum için asansörde sesimi çıkartamadım. Arkadaşım hocanın hareketini fark etti. Beni kolumdan tutup, asansörden indirdi. Asansörden inince ağlamaya başladım. Arkadaşım bana her şeyi gördüğünü anlattı. Yemekte hocanın karşısına oturdum. Bana neden telefonlarımı açmıyorsun diye kızdı. Daha sonra yanıma oturarak bacağıyla taciz etti. Daha sonra bu olayı iki arkadaşıma anlattım.

"AYNISINI BANA DA YAPTI"

Arkadaşlarım bunu duyunca ağlayıp, 'aynı şeyleri bize de yaptı' dediler. Onlar da gidip şikayette bulundular. Mehmet Ali A.'nın lisansımı iptal etmesinden korktum" dedi. Şikayet üzerine gözaltına alınan Mehmet Ali A., suçlamaları kabul etmeyerek, kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mehmet Ali A., yaklaşık 1.5 ay kaldığı cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

7.5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Mehmet Ali A. hakkında Kozaklı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Kozaklı Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Mehmet Ali A.'nın üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli suç şüphesi varlığı ve delillerin bulunduğunun anlaşıldığı belirtildi. Mehmet Ali A. hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı ve nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 2 yıldan 7.5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame Kozaklı Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilip, dava açıldı.

3 KIZ ÖĞRENCİSİNE İSTİSMARDAN TUTUKLANDI

Mehmet Ali A., F.A.'ya yönelik eylemi nedeniyle tutuksuz yargılanırken, yaşları 18'den küçük 3 kız öğrencisine daha cinsel istismar olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Mehmet Ali A. çıkarıldığı Konya 4'üncü Sulh Ceza Hakimliğince 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 24 Temmuz tarihinde tutuklandı.

69 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Mehmet Ali A. hakkındaki suçlamaları kabul etmezken, Cumhuriyet Savcısı tarafından hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve Çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 69 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame Konya Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

FEDERASYON'DAN KONUYLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA:

Bu arada, olayın duyulmasının ardından Muaythai Federasyonu Başkanı Halil Durna imzasıyla şu açıklama yapılmıştı;

Federasyon Başkanlığımız, gündemde olan M. A. A. ile ilgili yazılı ve görsel basın ile sanal medyada çıkan haberlere istinaden; haberi yapan medya kuruluşlarına ve kamuoyuna açıklama yapılması gerekli hale gelmiştir.

Yapılan İşlemler;

11.03.2020 Tarihinde M. A. A. İle ilgili ortada hiçbir doküman evrak delil olmamasına rağmen; Saat 15.00’te Federasyon Başkanlığımıza gelen telefon ihbarına istinaden aynı gün ilgili kişi M. A. A hakkında iddialar ile ilgili soruşturma başlatılmıştır.

11.03.2020 tarih ve E.400304 Sayılı yazımız ile Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne yazı yazılarak ilgili kişi hakkında bilgi-belgeler ivedi istenmiştir.

13.03.2020 tarih ve E.409057 sayılı Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne tarafından M. A. A hakkında taciz iddiasıyla ilgili 4 adet CİMER şikayeti Federasyonumuza ulaşmıştır.

Yazı üzerine Federasyon Başkanlığımız olayın hassasiyetini göz önünde bulundurmuş olup; Federasyonumuz Disiplin Talimatının 38. İdari Tedbir Maddesi uyarınca soruşturma, disiplin iş ve işlemleri sonuçlanıncaya kadar taciz iddiası olan M.A.A’nın Federasyonumuz Konya Muaythai İl Temsilciliğinden uzaklaştırıldığı, il faaliyetlerinin İl Müdürlüğünce kurulacak tertip kurulu ile yürütülmesini, şahsın Federasyonumuzda bulunan tüm belgelerinin askıya alındığını ve 16.03.2020 tarih ve E.417398 sayılı yazımızla Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bildirilmiştir.

Ayrıca; Federasyonumuza ulaşan bilgi-belgeler ışığında, Federasyonumuz Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı tarafından 16.03.2020 tarihinde, tutuklu olduğu bilgisi alınan M.A.A yerinde savunmasının alınmasına karar verilmiş, ancak coronavirüs tedbirleri kapsamında Adalet Bakanlığımızın cezaevleri görüşlerini 2 hafta süreyle ertelemesi nedeniyle gidilememiştir.

Bunun üzerine 17.03.2020 tarih ve E.423923 sayı ile Konya Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılarak M.A.A. Başsavcılık tarafından savunmasın alınarak neticeden federasyonumuzu bilgilendirilmesi istenmiştir.

18.03.2020 tarih ve 2020/3778 sayılı Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Federasyonumuza gelen yazıda ilgili kişinin Konya E tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ve Konya Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde bulunmadığını tarafımıza yazı ile bildirmiştir.

19.03.2020 Tarih ve E.430828 Sayılı yazı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı CİMER Şikayetlerine istinaden; Federasyonumuzdan kişi ve olaylar hakkında bilgi istemiştir.

Federasyon Başkanlığımız 19.03.2020 Tarih ve E.434553 Sayılı yazı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığına M.A.A hakkında ilgili tüm dosya gönderilmiştir.

Federasyon Disiplin Kurulumuz 03.07.2020 Tarihinde toplanmış ve M.A.A hakkında verilen Görevden Uzaklaştırma ve İdari Tedbir kararının devamına, Adli kararın beklenmesine karar vermiştir.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 23.07.2020 Tarih ve E.745170 sayılı yazısı ile Federasyonumuz 23.07.2020 Tarih ve E.747415 sayılı yazılarımız ile yeni il temsilcisi ataması işlemi başlatılmıştır.

M. A. A. ile ilgili yazılı ve görsel basın, sanal medyada haberi yapan medya kuruluşları;

Söz konusu haberlerin içinde şahsın, ‘’M. A. A.’’ kendi kimliğinden çok mesleki unvanlarını Muaythai Antrenörlüğünü, Fahri bir görev olan Muaythai İl Temsilciliğini, Bakanlık ve Federasyonu yıpratma amaçlı, Federasyon başkanı bilgisi olmamasına rağmen varmış gibi haberin içeriğinin saptırıldığı görülmüştür.

Federasyonumuz bu hususlarda her zaman hassas ve net tavırla en ufak bir şüphede soruşturmalar açmış ceza sistemini adil yürütmüş bir kurumdur.

Federasyonumuz İnsana karşı işlenen suçlarda hukuk ve adaletten ödün vermeyecek, suçluların cezalandırılacağı gibi masumların da korunması gerektiğini bilen bir yönetim anlayışına sahiptir.

M. A. A. ile ilgili tarafımıza ulaşan CİMER Şikayetleri dışında somut delil niteliğinde doküman ulaşmamıştır. Dolaysıyla Federasyon Disiplin Kurulumuz-FDK’nın kişiyi yargılayabilmesi için gerek şüpheli şahsın gerek müştekilerin beyan ve savunmalarını ve lehte aleyhte delilleri alması gerekmektedir. Bu sebeple Adli Yargı birimlerinin kararına göre hareket edilecektir.

Adli yargıya intikal eden M.A.A suçluluğu veya suçsuzluğu henüz kararı verilmemiş, bir kişiyi aylardır fotoğraflarını karartmadan yayınlama, ismini tam yazma, Mesleki unvan’ını Muaythai ve Federasyonu, Bakanlığı, itham etme kamuoyuna çarpıtılmış haber yapmak ne kadar etiktir?

M.A.A’veya başka bir şahıs Lisans iptal etme yetkisi yoktur. Sporcu kendi kulüpten istifa veya lisans iptalini isteyebilir. Federasyon başkanı 81 ilde 81 temsilci, 2000 yakın antrenör 1000’lerce spor kulübü yöneticisini tek tek tanıyamaz. Ama en ufak istismara sebep olacak bir duruma müsaade etmez. Federasyon başkanı biliyordu ama bir şey yapmadı demek ithamdır, ve büyük bir haksızlıktır,

Yukarıda verdiğimiz bilgilerden de anlaşılacağı gibi sürecin ilk gününden bugüne kadar; Federasyonumuz, Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz kendilerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir. Dayanaktan yoksun bir şekilde etik haber kurallarını hiçe sayarak haksız İthamlara karşı dava haklarımız saklı tutulmuştur.