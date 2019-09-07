Tacizci sapığa linç girişimini polis güçlükle önledi



Kadın kuaför salonunda çalışan bir şüphelinin, müşteri olarak gelen genç kıza taciz girişimi Güngören'i karıştırdı. Taciz iddiasına sert tepki gösteren İnönü Caddesi üzerinde bulunan esnaflar tacizciyi linç etmek istedi. Kalabalığı havaya ateş açarak dağıtan polis bir kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Güngören'de genç kızı taciz ettiği iddiasıyla bir kişi polis tarafından gözaltına alınırken, esnaf linç girişimde bulundu. Kalabalığı dağıtmak isteyen polis ekipleri havaya ateş açtı...

İstanbul Güngören'de akşam saatlerinde İnönü Caddesi Güven Mahallesi'nde, edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir kadın kuaförü salonunda çalışan bir kişinin, müşterileri olarak gelen bir genç kızı taciz ettiği iddia edildi.



ESNAF LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Edinilen bilgilere göre polis ekiplerine haber verilmesinden sonra ekipler olay yerine gelerek, şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişi ekip arabasına bindirilmek istendiği sırada, dışarıda toplanan kalabalık taciz şüphelisine yönelik linç girişiminde bulundu.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Taciz iddiasından gözaltına alınan kişi ekipler tarafından ekip otosuna bindirilmek istendiği sırada, dışarıda toplanan kalabalık tacizcinin üzerine yürümeye başladı. Linç etme girişiminde bulunan kalabalığı polis ekipleri dağıtmakta zorluk yaşayınca havaya iki el ateş açarak kalabalığın dağılmasını sağladı. Ardından polis ekipleri takviye ekip isteyip kalabalığı tamamen dağıtarak, şüpheliyi polis merkezine götürdü. Polis zanlıyı linçten kurtararak polis merkezine götürürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.