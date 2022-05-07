Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Tacizci, takip ettiği kadını bıçakladı kaçtı

İstanbul Bahçelievler'de bir kadına apartman girişinde taciz girişimi: Bağırmaya başlayınca boynundan bıçaklayıp kaçtı!

07 Mayıs 2022 Cumartesi 13:38
Tacizci, takip ettiği kadını bıçakladı kaçtı

Tacizci, takip ettiği kadını bıçakladı kaçtı

İstanbul Bahçelievler'de marketten çıktıktan sonra evine giden Tülay K. (57), tanımadığı Abdullah D. (32)'nın saldırısına uğradı. Taciz etmeye çalıştığı öne sürülen Abdullah D., kadın bağırmaya başlayınca boynundan bıçaklayıp kaçtı.

Akıllara durgunluk veren olay, geçtiğimiz çarşamba günü akşamı saat 20.50'de Bahçelievler Siyavuşpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Market alışverişini tamamlayan Tülay K., aynı cadde üzerindeki evinin yolunu tuttu. K., apartman girişine geldiğinde daha önce tanımadığı biri arkasından koştu ve saldırdı. K., birinin kendisini taciz etmeye çalıştığını fark edince bağırmaya başladı.


BOYNUNDAN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Saldırgan K.'yi bir süre yerde sürükledikten sonra boynundan bıçaklayıp kaçtı.

Olaydan sonra Tülay K., yakınlarının ve komşularının yardımıyla hastaneye kaldırılırken, saldırgandan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki işyerlerine ait güvenlik kameralarını inceledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Görüntülerden eşkali belirlenen Abdullah D.  Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmayla yakalanarak gözaltına alındı. Abdullah D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"ÖNCE OYALANIYOR, SONRA PEŞİNDEN GİDİYOR"

Tülay K.'nin alışveriş yaptığı marketin sahibi Serkan Doğan "Tanıdığımız, sevdiğimiz bir ablamız. Buraya geldi alışverişini yaptı ve evine gitti. Kameradan izledik, kadın çıktıktan sonra saldırgan dükkanın önüne geliyor, oyalanıyor. Sonra abla eve doğru giderken peşine düşüyor. Aabla apartmana girdikten sonra da saldırıyor" dedi.

Anahtar Kelimeler:
TacizBahçelievler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriyeli kadın, 13 yaşındaki kızını zincire vurdu
Suriyeli kadın, 13 yaşındaki kızını zincire vurdu
Esenyurt'ta genç kıza taciz edenler bıçaklandı
Esenyurt'ta genç kıza taciz edenler bıçaklandı
Dünyanın en eski mühürü, kaçırılırken yakalandı
Dünyanın en eski mühürü, kaçırılırken yakalandı
Tayt' hırsızı sapığa cinsel tacizden suç duyurusu
Tayt' hırsızı sapığa cinsel tacizden suç duyurusu
Boyamak için girdiği evi soydu kaçtı
Boyamak için girdiği evi soydu kaçtı
Erva ve Fatma her ylerde aranıyor | Aileleri perişan oldu
Erva ve Fatma her ylerde aranıyor | Aileleri perişan oldu
U14 maçında çocuklara bıçaklı satırlı saldırı
U14 maçında çocuklara bıçaklı satırlı saldırı
Asistan doktor, hasta yakınlarının hedefi oldu
Asistan doktor, hasta yakınlarının hedefi oldu
Kaçak Suriyeli'lere sahte belge düzenlemişler
Kaçak Suriyeli'lere sahte belge düzenlemişler
Anaokulu öğrencilerine şiddet uygulayan görevli tutuklandı
Anaokulu öğrencilerine şiddet uygulayan görevli tutuklandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim