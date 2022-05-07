Tacizci, takip ettiği kadını bıçakladı kaçtı

İstanbul Bahçelievler'de marketten çıktıktan sonra evine giden Tülay K. (57), tanımadığı Abdullah D. (32)'nın saldırısına uğradı. Taciz etmeye çalıştığı öne sürülen Abdullah D., kadın bağırmaya başlayınca boynundan bıçaklayıp kaçtı.

Akıllara durgunluk veren olay, geçtiğimiz çarşamba günü akşamı saat 20.50'de Bahçelievler Siyavuşpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Market alışverişini tamamlayan Tülay K., aynı cadde üzerindeki evinin yolunu tuttu. K., apartman girişine geldiğinde daha önce tanımadığı biri arkasından koştu ve saldırdı. K., birinin kendisini taciz etmeye çalıştığını fark edince bağırmaya başladı.



BOYNUNDAN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Saldırgan K.'yi bir süre yerde sürükledikten sonra boynundan bıçaklayıp kaçtı.

Olaydan sonra Tülay K., yakınlarının ve komşularının yardımıyla hastaneye kaldırılırken, saldırgandan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki işyerlerine ait güvenlik kameralarını inceledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Görüntülerden eşkali belirlenen Abdullah D. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmayla yakalanarak gözaltına alındı. Abdullah D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"ÖNCE OYALANIYOR, SONRA PEŞİNDEN GİDİYOR"

Tülay K.'nin alışveriş yaptığı marketin sahibi Serkan Doğan "Tanıdığımız, sevdiğimiz bir ablamız. Buraya geldi alışverişini yaptı ve evine gitti. Kameradan izledik, kadın çıktıktan sonra saldırgan dükkanın önüne geliyor, oyalanıyor. Sonra abla eve doğru giderken peşine düşüyor. Aabla apartmana girdikten sonra da saldırıyor" dedi.