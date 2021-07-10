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Tacizciye, hakimden unutamayacağı cevap | Birinin sana dur demesi lazım

Evinin balkonunda oturan S.Y.'ye yoldan geçerken öpücük atıp cinsel organını gösterdiği iddiasıyla yargılanan Y.E., 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 00:52
Tacizciye, hakimden unutamayacağı cevap | Birinin sana dur demesi lazım

Tacizciye, hakimden unutamayacağı cevap | Birinin sana dur demesi lazım

Daha önce cinsel tacizden sabıkalı Y.E. adlı şahsın son saldırısının ardından 1 yıl hapis cezası geldi. Kayseri'de evinin balkonunda oturan S.Y.'ye yoldan geçerken öpücük atıp cinsel organını gösterdiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Y.E., 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası para cezası isteyen sanık, hakimden gelen cevapla şaşkına döndü.


Mide bulandıran olay 10 Mart’ta Kayseri merkeze bağlı Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Balkonda oturan evli S.Y. (28), tanımadığı Y.E.’nin (45) tacizine uğradı. Y.E.’nin önce, S.Y.'ye ‘çok güzelsin’ diyerek öpücük attığı, S.Y.’nin tepkisi üzerine de cinsel organını gösterdiği ileri sürüldü. Şikayet üzerine gözaltına alınıp, ifadesinni ardından serbest bırakılan Y.E. hakkında ‘cinsel taciz’ suçundan dava açıldı.

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık Y.E. ile mağdur S.Y. hazır bulundu. Sanık Y.E. savunmasında, “Kesinlikle cinsel tacizde bulunmadım. Motosikletle giderken telefonda konuşuyordum. Bu kadını kesinlikle görmedim” dedi.

Şikayetçi olduğunu söyleyen S.Y. ise, “Balkonda oturduğum sırada motosikletle gelip, ‘Sen çok güzelsin’ dedi. ‘Defol git’ dediğimde de cinsel organını gösterdi. Şikayetçiyim” diye konuştu.

Mahkeme hakimi sanık Y.E.’yi, ‘cinsel taciz’ suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hakim sanığın daha önce de aynı suçtan sabıkalı olması nedeniyle suça meyilli olduğuna hükmederek, cezayı ertelemedi. Karar sonrası Y.E., mahkeme hakimi Birol Küçük’e, “Para cezası verseniz olmuyor mu?” dedi. Hakim Küçük ise, “Daha önceden de cinsel tacizden sabıkan var. Para cezası almışsın. Artık senin ıslah olman için sana birinin dur demesi lazım” cevabını verdi.

Anahtar Kelimeler:
Kayseri TacizTacizKayseri
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