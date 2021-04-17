Tacizciye vatandaştan meydan dayağı | Evire çevire darp ettiler

Tacizciye vatandaştan meydan dayağı



İstanbul Esenyurt'ta, bir ay boyunca takip ettiği kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişiyi mahalleli yakalayarak, darp etti. Tacize maruz kaldığı iddia edilen kadının kız kardeşi de şüpheliye tokat attı.

İstanbul Esenyurt'ta önceki gün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'nde insanı şoke eden bir olay yaşandı.

İddiaya göre, ablasını 1 aydır takip ederek sözlü tacizde bulunan şüpheliyi fark eden kız kardeşi durumu mahalle sakinlerine söyledi.

MAHALLELİ FECİ DARP ETTİ

İHBAR ÜZERİNE POLİS DE GELDİ

Edinilen bilgilere göre şüphelinin tekrar sokağa gelmesi üzerine mahalle sakinleri onu yakaladı. Tacizci olduğu iddia edilen kişiyi, mahalle sakinleri darp etti.

Tacize maruz kaldığı iddia edilen kadının kız kardeşi de şüpheliye tokat attı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mahalle sakinlerini sakinleştirdi.

İKİ TARAF DA BİRBİRİNDEN ŞİKÂYETÇİ OLDU

İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine şüpheli ve kadınlar polis merkezine götürüldü.



